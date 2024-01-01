Fogón Asado в Буэнос-Айресе
О месте
Престижный ресторан, предлагающий современное прочтение традиционного аргентинского асадо (барбекю). Заведение отмечено в гиде Michelin 2024 и входит в список 101 лучшего стейк-хауса мира.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Вегетарианские блюда
Веганские блюда
Вино и пиво
Коктейльная карта
Полный бар
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Контакты
Gorriti 3780, C1172 Cdad. Autónoma de Buenos Aires
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник19:30 - 22:30
Вторник12:30 - 22:30
Среда12:30 - 22:30
Четверг12:30 - 22:30
Пятница12:30 - 22:30
Суббота12:30 - 22:30
Воскресенье19:30 - 22:30