Aramburu в Буэнос-Айресе
О месте
Двухзвёздочный мишленовский ресторан современной аргентинской кухни шеф-повара Гонсало Арамбуру. Эксклюзивное дегустационное меню из 18 блюд: инновационные техники, локальные ингредиенты (морепродукты, ангус), уникальные закуски.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Вегетарианские блюда
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Тихая обстановка
Парковка
Контакты
Pasaje del Correo, Vicente López 1661, C1103ACY Cdad. Autónoma de Buenos Aires
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Вторник17:00 - 23:00
Среда17:00 - 23:00
Четверг17:00 - 23:00
Пятница17:00 - 23:00
Суббота17:00 - 23:00