Bis Bistró в Буэнос-Айресе
О месте
Уютный ресторан в пассаже, напоминающем парижские улочки. Изысканная повседневная кухня от шеф-повара Гонсало Арамбуру: атмосфера уюта и высокое качество блюд.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Живая музыка
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Контакты
Vicente López 1661 Local 12, C1018 Cdad. Autónoma de Buenos Aires
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Вторник12:00 - 23:00
Среда12:00 - 23:00
Четверг12:00 - 23:00
Пятница12:00 - 23:00
Суббота12:00 - 23:00
Воскресенье12:00 - 15:00