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Bis Bistró в Буэнос-Айресе

Bis Bistró

О месте

Уютный ресторан в пассаже, напоминающем парижские улочки. Изысканная повседневная кухня от шеф-повара Гонсало Арамбуру: атмосфера уюта и высокое качество блюд.

Особенности

Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Живая музыка
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка

Контакты

Vicente López 1661 Local 12, C1018 Cdad. Autónoma de Buenos Aires
+541148135900

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Вторник12:00 - 23:00
Среда12:00 - 23:00
Четверг12:00 - 23:00
Пятница12:00 - 23:00
Суббота12:00 - 23:00
Воскресенье12:00 - 15:00
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