Fervor в Буэнос-Айресе
О месте
Заведение славится своим акцентом на мясо, рыбу и морепродукты, предлагая изысканную атмосферу и высокие стандарты обслуживания.
Особенности
Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Валет-паркинг
Контакты
Posadas 1519, C1112ADA Cdad. Autónoma de Buenos Aires
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник12:00 - 00:00
Вторник12:00 - 00:00
Среда07:30 - 00:00
Четверг12:00 - 00:00
Пятница12:00 - 00:30
Суббота12:00 - 00:30
Воскресенье12:00 - 00:00