Cabaña Las Lilas в Буэнос-Айресе
О месте
Знаменитый ресторан аргентинской кухни в Пуэрто-Мадеро, открыт в 1995 году. Высококачественная собственная говядина, исключительный сервис, винная карта с наградами
Особенности
Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Вегетарианские блюда
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Валет-паркинг
Контакты
Av. Alicia Moreau de Justo 516, C1107 Cdad. Autónoma de Buenos Aires
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник12:00 - 00:00
Вторник12:00 - 00:00
Среда12:00 - 00:00
Четверг12:00 - 00:00
Пятница12:00 - 00:00
Суббота12:00 - 00:00
Воскресенье12:00 - 00:00