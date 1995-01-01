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Cabaña Las Lilas в Буэнос-Айресе

Cabaña Las Lilas

О месте

Знаменитый ресторан аргентинской кухни в Пуэрто-Мадеро, открыт в 1995 году. Высококачественная собственная говядина, исключительный сервис, винная карта с наградами

Особенности

Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Вегетарианские блюда
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Валет-паркинг

Контакты

Av. Alicia Moreau de Justo 516, C1107 Cdad. Autónoma de Buenos Aires
+541143131336

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник12:00 - 00:00
Вторник12:00 - 00:00
Среда12:00 - 00:00
Четверг12:00 - 00:00
Пятница12:00 - 00:00
Суббота12:00 - 00:00
Воскресенье12:00 - 00:00
Контакты
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