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Апартаменты в Буэнос-Айрес

Буэнос-Айрес сочетает европейскую архитектуру и яркий латиноамериканский характер. Современные резиденции в Пуэрто-Мадеро, стильные апартаменты в Палермо и классические дома в Реколете позволяют увидеть столицу Аргентины с самых разных сторон.

Подбор апартаментов

Мы начинаем подбор с ваших пожеланий, чтобы предложить недвижимость, которая действительно соответствует вашему стилю жизни. Вместо множества случайных вариантов вы получаете доступ к тщательно сформированной подборке лучших объектов. Вы можете выбрать:

  • Стильные апартаменты в престижных жилых кварталах.
  • Просторные резиденции с современным дизайном.
  • Недвижимость с дополнительными удобствами и высоким уровнем безопасности.
  • Профессиональное сопровождение аренды и покупки.

Типы недвижимости

Современные пентхаусы
Современные пентхаусы
Роскошные апартаменты
Роскошные апартаменты
Виллы и таунхаусы
Виллы и таунхаусы
Апартаменты с обслуживанием
Апартаменты с обслуживанием

Запрос

Свяжитесь с нами любым удобным способом — через сайт, телефон, мессенджер или мобильное приложение.

Персональный менеджер поможет вам

Ваш персональный менеджер уточнит ваши пожелания: локация, стиль, бюджет и дополнительные требования.

Подбор

Мы подберем лучшие варианты и организуем просмотр в удобное для вас время.

Оплата

При аренде мы готовим договор, согласовываем все условия и передаем ключи.

При покупке мы сопровождаем сделку на каждом этапе, включая юридическую проверку и оформление документов.

Преимущества работы с нами

Индивидуальный подход
Мы учитываем каждую деталь, чтобы найти идеальное жилье для вас.
Эксклюзивное портфолио
Только лучшие объекты премиум-класса, отобранные по строгим критериям.
Опыт
Наша команда обладает глубокими знаниями рынка недвижимости.
Конфиденциальность
Мы гарантируем конфиденциальность всех сделок и аренды.

Дополнительные услуги

Наша работа не заканчивается после передачи ключей. Мы продолжаем сопровождать клиентов, помогая организовать повседневные задачи, сохранить стоимость недвижимости и обеспечить комфортное проживание. Мы поможем с:

  • Персональным консьерж-сервисом и организационными вопросами.
  • Услугами личного водителя и арендой автомобилей.
  • Управлением недвижимостью для иностранных владельцев.
  • Сопровождением сделок на местном рынке.

Лучшие локации

Каждый престижный район Буэнос-Айреса обладает собственной атмосферой. Мы предлагаем недвижимость в локациях, где историческое наследие гармонично сочетается с современным комфортом.

  • Пуэрто-Мадеро — роскошные апартаменты на набережной с видами на город и канал.
  • Реколета — престижные резиденции рядом с культурными достопримечательностями и парками.
  • Палермо-Чико — эксклюзивная недвижимость в одном из самых респектабельных районов столицы.
  • Бельграно R — элегантные дома на тихих зеленых улицах с атмосферой приватности.

Мы подберем район, который станет идеальным местом для жизни и инвестиций.

Почему выбирают нас

Новый рынок недвижимости становится гораздо понятнее, когда рядом есть команда, которая знает его изнутри. Мы помогаем подобрать подходящий объект и сопровождаем клиента на каждом этапе.

  • Доступ к лучшим объектам в престижных районах Буэнос-Айреса.
  • Поддержка иностранных покупателей и арендаторов.
  • Честные рекомендации и прозрачное взаимодействие.
  • Полная конфиденциальность на протяжении всего сотрудничества.

Услуги для владельцев недвижимости

Для каждого объекта необходим индивидуальный подход. Мы разрабатываем эффективную стратегию продвижения, берем на себя организационные вопросы и обеспечиваем профессиональное сопровождение. Мы предлагаем:

  • Международное продвижение объекта среди целевой аудитории.
  • Проверку потенциальных арендаторов и покупателей.
  • Координацию юридических и административных процедур.
  • Управление недвижимостью с учетом ваших целей.

Гарантия безопасности сделок

Даже идеальная недвижимость требует надежной юридической защиты на всех этапах сделки. Мы проверяем документы, координируем все процедуры и работаем только с опытными местными специалистами, защищая интересы каждого клиента. Мы обеспечиваем:

  • Комплексную юридическую проверку объекта до заключения сделки.
  • Анализ прав собственности и всей сопроводительной документации.
  • Подготовку и проверку договоров аренды или купли-продажи.
  • Профессиональное сопровождение на протяжении всего процесса.

Мы убеждены, что настоящая уверенность появляется тогда, когда каждая важная деталь уже тщательно проверена.

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