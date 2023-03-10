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Аренда элитных авто в Буэнос-Айрес

Буэнос-Айрес располагает к длительным поездкам между районами, ресторанами, деловыми кварталами и загородными направлениями. Премиальный автомобиль делает такие маршруты заметно комфортнее и позволяет подобрать транспорт под деловую или частную программу.

Что мы предлагаем

Буэнос-Айрес лучше раскрывается в автомобиле, который соответствует его энергичному ритму. Для городской программы важна маневренность и комфорт, а поездки в винодельческие регионы или за пределы столицы требуют совершенно другого подхода.

  • Для самостоятельных поездок по районам Recoleta, Palermo и Puerto Madero можно выбрать элегантный автомобиль, который сочетает комфорт с хорошей динамикой.
  • Range Rover и другие премиальные SUV особенно уместны для продолжительных маршрутов и путешествий с багажом.
  • Поездку в пригород или за пределы Буэнос-Айреса можно превратить в полноценный private drive с профессиональным водителем и индивидуальным графиком.

Суперкары
Суперкары
Бизнес-класс
Бизнес-класс
Премиум внедорожники
Премиум внедорожники
Личный водитель
Личный водитель

Свяжитесь с нами любым удобным способом

Через сайт, телефон или мессенджер, или через мобильное приложение с личным менеджером Lifestyle.

Персональный менеджер поможет вам

Ваш персональный менеджер поможет выбрать идеальный автомобиль, учитывая ваши пожелания и цель аренды.

Доставка

Мы доставим автомобиль в удобное для вас место, будь то ваш дом, офис или аэропорт.

Оплата

Оплата возможна онлайн или при получении автомобиля, а также через безопасные платёжные системы.

Преимущества работы с нами

Эксклюзивный выбор автомобилей
Только лучшие модели роскошных и спортивных автомобилей, доступных на рынке.
Опыт
Наша команда успешно работает с клиентами премиум-сегмента более 5 лет.
Надежность
Все автомобили проходят регулярное техническое обслуживание и находятся в идеальном состоянии.
Конфиденциальность
Ваши данные и запросы обрабатываются с максимальной конфиденциальностью.

Услуги с водителем

Индивидуальный водитель добавляет поездкам больше свободы и позволяет не подстраивать программу под общественный транспорт или поиск парковки. Доступен как разовый трансфер, так и продолжительное сопровождение.

  • Персональная подача автомобиля для аэропортовых, отельных и частных трансферов.
  • Сопровождение во время шопинга, деловых встреч или мероприятий с возможностью ожидания.
  • Индивидуальные поездки за пределы города можно организовать с заранее согласованным временем и маршрутом.

Дополнительные услуги

Автомобиль можно интегрировать в деловую, светскую или творческую программу, не ограничиваясь обычным форматом аренды. Дополнительные услуги рассчитаны на ситуации, где важны не только поездки, но и презентация автомобиля.

  • Эксклюзивные модели для fashion-съёмок, рекламных кампаний и музыкальных проектов.
  • Автомобили для премьер, частных вечеринок и других мероприятий с повышенными требованиями к стилю.
  • Организация автомобильных маршрутов за пределами города для индивидуальных поездок по региону.

Гарантия вашего комфорта и безопасности

Важна не только привлекательность автомобиля, но и уверенность в его техническом состоянии. Каждая машина регулярно обслуживается и проходит контроль перед передачей клиенту. Для поездок с водителем доступны профессиональные специалисты, соблюдающие требования к комфорту и конфиденциальности.

Аренда для особых случаев

Яркая вечерняя жизнь города делает автомобиль премиум-класса естественным продолжением особого вечера.

  • Театральные премьеры, танго-шоу и культурные события.
  • Торжественные ужины и частные празднования.
  • Представительский автомобиль для важных деловых мероприятий.
  • Вечерние поездки, где комфорт и стиль становятся частью впечатления.
Контакты
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