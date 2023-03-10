Аренда элитных авто в Буэнос-Айрес
Буэнос-Айрес располагает к длительным поездкам между районами, ресторанами, деловыми кварталами и загородными направлениями. Премиальный автомобиль делает такие маршруты заметно комфортнее и позволяет подобрать транспорт под деловую или частную программу.
Что мы предлагаем
Буэнос-Айрес лучше раскрывается в автомобиле, который соответствует его энергичному ритму. Для городской программы важна маневренность и комфорт, а поездки в винодельческие регионы или за пределы столицы требуют совершенно другого подхода.
- Для самостоятельных поездок по районам Recoleta, Palermo и Puerto Madero можно выбрать элегантный автомобиль, который сочетает комфорт с хорошей динамикой.
- Range Rover и другие премиальные SUV особенно уместны для продолжительных маршрутов и путешествий с багажом.
- Поездку в пригород или за пределы Буэнос-Айреса можно превратить в полноценный private drive с профессиональным водителем и индивидуальным графиком.
Свяжитесь с нами любым удобным способом
Через сайт, телефон или мессенджер, или через мобильное приложение с личным менеджером Lifestyle.
Персональный менеджер поможет вам
Ваш персональный менеджер поможет выбрать идеальный автомобиль, учитывая ваши пожелания и цель аренды.
Доставка
Мы доставим автомобиль в удобное для вас место, будь то ваш дом, офис или аэропорт.
Оплата
Оплата возможна онлайн или при получении автомобиля, а также через безопасные платёжные системы.
Преимущества работы с нами
Услуги с водителем
Индивидуальный водитель добавляет поездкам больше свободы и позволяет не подстраивать программу под общественный транспорт или поиск парковки. Доступен как разовый трансфер, так и продолжительное сопровождение.
- Персональная подача автомобиля для аэропортовых, отельных и частных трансферов.
- Сопровождение во время шопинга, деловых встреч или мероприятий с возможностью ожидания.
- Индивидуальные поездки за пределы города можно организовать с заранее согласованным временем и маршрутом.
Дополнительные услуги
Автомобиль можно интегрировать в деловую, светскую или творческую программу, не ограничиваясь обычным форматом аренды. Дополнительные услуги рассчитаны на ситуации, где важны не только поездки, но и презентация автомобиля.
- Эксклюзивные модели для fashion-съёмок, рекламных кампаний и музыкальных проектов.
- Автомобили для премьер, частных вечеринок и других мероприятий с повышенными требованиями к стилю.
- Организация автомобильных маршрутов за пределами города для индивидуальных поездок по региону.
Гарантия вашего комфорта и безопасности
Важна не только привлекательность автомобиля, но и уверенность в его техническом состоянии. Каждая машина регулярно обслуживается и проходит контроль перед передачей клиенту. Для поездок с водителем доступны профессиональные специалисты, соблюдающие требования к комфорту и конфиденциальности.
Аренда для особых случаев
Яркая вечерняя жизнь города делает автомобиль премиум-класса естественным продолжением особого вечера.
- Театральные премьеры, танго-шоу и культурные события.
- Торжественные ужины и частные празднования.
- Представительский автомобиль для важных деловых мероприятий.
- Вечерние поездки, где комфорт и стиль становятся частью впечатления.