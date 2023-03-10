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Аренда бизнес джета в Буэнос-Айрес

Частная авиация позволяет сохранить привычный ритм даже при перелётах на значительные расстояния. Продуманный маршрут, личное пространство и возможность использовать время в полёте для работы или отдыха делают путешествие значительно комфортнее.

Что мы предлагаем

При значительных расстояниях между Южной Америкой и другими международными центрами частная авиация позволяет существенно изменить привычный сценарий дальнего путешествия. Маршрут формируется индивидуально, поэтому можно учитывать деловую программу, количество пассажиров и необходимость остановок по пути.

  • Межконтинентальные чартеры для частных и деловых поездок.
  • Перелёты в Сан-Паулу, Монтевидео, Сантьяго и другие региональные центры.
  • Организация путешествий для руководителей, инвесторов и частных групп.
  • Индивидуальные дальнемагистральные маршруты с согласованным временем вылета.

Легкие самолеты
Легкие самолеты
Средние реактивные самолеты
Средние реактивные самолеты
Тяжелые реактивные самолеты и авиалайнеры
Тяжелые реактивные самолеты и авиалайнеры
Турбовинтовые самолеты
Турбовинтовые самолеты

Запрос

Свяжитесь с нами через сайт, мессенджер или через личного помощника в мобильном приложении.

Персональный менеджер поможет вам

Ваш персональный менеджер уточнит все детали вашего рейса: маршрут, дату, количество пассажиров и особые запросы.

Подбор

Мы подберем оптимальный воздушный транспорт, подготовим маршрут и согласуем все детали.

Оплата

Оплата производится безопасным способом, удобным для вас.

Преимущества работы с нами

Мгновенная доступность
Мы организуем ваш рейс в течение нескольких часов.
Роскошь и комфорт
Каждое воздушное судно оснащено в соответствии с премиум стандартами.
Конфиденциальность
Мы гарантируем конфиденциальность и безопасность ваших мероприятий.
Персональный сервис
Личный менеджер будет сопровождать вас на каждом этапе организации полета.

Экипаж и обслуживание на борту

Комфорт на борту особенно важен во время продолжительных международных перелётов. Экипаж помогает провести время в полёте спокойно, продуктивно или с полным настроем на отдых.

  • Индивидуальная подача блюд и напитков в удобном для пассажиров формате.
  • Возможность организовать спокойное рабочее пространство для переговоров и деловых задач.
  • Профессиональные пилоты с опытом международных перелётов.
  • Деликатное обслуживание с уважением к личному пространству.

Дополнительные услуги

Для насыщенного пребывания доступны сервисы, которые позволяют объединить городскую жизнь, гастрономию и частные впечатления в одной программе.

  • Организация индивидуального вечера с ресторанами, танго и заранее согласованной культурной программой.
  • Подбор частного автомобиля с водителем для города и загородных поездок.
  • Аренда апартаментов высокого уровня для короткого или продолжительного проживания.
  • Персональный консьерж для билетов, ресторанов, мероприятий и нестандартных запросов.

Маршрут и дополнительные услуги можно выстроить вокруг конкретных интересов, не привязываясь к готовым пакетам.

Направления и маршруты

Большие расстояния Южной Америки особенно ярко показывают преимущества частной авиации, позволяющей строить маршрут вокруг нескольких городов и регионов. Перелёты в Сан-Паулу, Рио-де-Жанейро и другие деловые центры Бразилии.

  • Частные маршруты в Монтевидео, Сантьяго и Лиму.
  • Поездки к винодельческим регионам Аргентины и живописным районам Патагонии.
  • Дальние перелёты в США, Европу и другие международные направления.

Почему выбирают нас

Хорошо организованный частный перелёт должен вписываться в ритм поездки, а не становиться отдельной задачей для клиента.

  • Маршрут и время вылета формируются вокруг деловой программы, личных встреч и дальнейших планов.
  • При сложной поездке можно заранее согласовать несколько этапов путешествия и сохранить единую координацию на всём протяжении маршрута.
  • Дополнительные возможности Versently подключаются точечно: размещение, организация мероприятий, частные впечатления или локальное сопровождение.
  • Особое внимание уделяется приватности, особенно когда поездка связана с деловыми переговорами, инвестиционными вопросами или закрытыми мероприятиями.

Безопасность и стандарты

Безопасность частного перелёта здесь строится на сочетании технического контроля, грамотного планирования и опыта работы с международными маршрутами.

  • Авиационные партнёры проходят проверку на соответствие требованиям безопасности и эксплуатационной надёжности.
  • Метеорологическая обстановка и особенности маршрута учитываются при подготовке рейса.
  • Состояние воздушного судна и квалификация экипажа входят в обязательную оценку выбранного варианта.

Такой подход позволяет отправляться в Буэнос-Айрес с ощущением полной собранности, а дальше уже наслаждаться его энергией, архитектурой и особой атмосферой.

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