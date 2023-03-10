Мы используем файлы cookie, чтобы улучшать работу сайта, персонализировать контент и анализировать трафик. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с нашей Политикой в отношении файлов cookie.

Профиль
EN

Элитные виллы в Буэнос-Айрес

Жизнь здесь естественно тяготеет к долгим ужинам, встречам и красивым вечерним ритуалам. Дом становится местом, где можно принимать гостей, отдыхать без спешки и наслаждаться атмосферой не менее тщательно, чем интерьером.

Что мы предлагаем

Вилла становится особенно привлекательной, когда дом рассчитан не только на спокойный отдых, но и на насыщенную социальную жизнь. Поэтому мы ищем объекты с выразительными интерьерами, удобными зонами для гостей и атмосферой, располагающей к долгим вечерам.

  • Аренда частных резиденций для семейных поездок и продолжительного проживания.
  • Дома с бассейнами, садами, просторными гостиными и зонами для приёма гостей.
  • Координация просмотров, переговоров и взаимодействия с собственниками.
  • Подбор недвижимости для приобретения с учётом личных целей и будущего использования.

Современные виллы
Современные виллы
Классические резиденции
Классические резиденции
Горные шале
Горные шале
Виллы с собственной инфраструктурой
Виллы с собственной инфраструктурой

Запрос

Свяжитесь с нами через сайт, телефон, мессенджеры или через личного помощника в мобильном приложении Versently.

Персональный менеджер поможет вам

Ваш персональный менеджер уточнит все ваши пожелания и предложит подходящие варианты.

Просмотр

Мы организуем просмотр вилл лично или онлайн.

Аренда или покупка

При аренде: мы подписываем договор и готовим виллу к вашему приезду.

При покупке: мы сопровождаем сделку на каждом этапе, включая юридическую проверку.

Преимущества работы с нами

Индивидуальный подход
Мы подбираем виллы, которые полностью соответствуют вашим требованиям.
Эксклюзивные предложения
Каждое предложение соответствует премиум-стандартам.
Опыт
Наша команда знает все тонкости рынка премиум-недвижимости.
Высокий уровень обслуживания
От подбора до заселения мы сопровождаем вас на каждом этапе.

Лучшие локации

Буэнос-Айрес предлагает несколько совершенно разных сценариев частной жизни, от элегантной городской среды до просторных загородных резиденций.

  • San Isidro — один из наиболее привлекательных вариантов для больших домов с садами, зелёными улицами и спокойной атмосферой.
  • Palermo Chico — престижная городская локация рядом с парками, музеями и знаковыми архитектурными ансамблями.
  • Nordelta — закрытые жилые сообщества с крупными участками, частными клубами и развитой инфраструктурой.
  • Martínez — сочетание просторной жилой застройки, зелени и удобного доступа к центру агломерации.

Дополнительные услуги

Страстная энергия города хорошо сочетается с индивидуальной гастрономической, культурной и вечерней программой.

  • Персональный гид по районам, галереям, театрам и архитектурным достопримечательностям.
  • Организация частных уроков танго и вечеров с живой музыкой.
  • Подбор ресторанов, винных дегустаций и гастрономических поездок.
  • Аренда автомобилей с водителем для городских маршрутов и путешествий по Аргентине.

Почему выбирают нас

Мы ценим в работе точность, деликатность и способность быстро ориентироваться в индивидуальных запросах клиента.

  • Подбираем объекты с учётом сценария поездки, состава гостей и привычного уровня комфорта.
  • Локальные вопросы решает команда, знакомая с особенностями рынка и повседневной жизни города.
  • Все существенные условия проживания обсуждаются заранее и фиксируются до подтверждения бронирования.
  • При необходимости подключаем консьерж-сопровождение для ресторанов, культурных событий, шопинга и частных мероприятий.

Услуги для владельцев вилл

Резиденция, ориентированная на международных гостей, требует не только хорошей презентации, но и постоянного внимания к состоянию дома и качеству проживания. Профессиональная координация позволяет собственнику получать результат без необходимости самостоятельно заниматься ежедневными вопросами.

  • Продвижение виллы среди международных арендаторов и потенциальных покупателей.
  • Отбор гостей, организация бронирований и коммуникация на протяжении проживания.
  • Рекомендации по арендной стратегии с учётом сезона, спроса и целей владельца.
  • Контроль технического состояния дома, сада, бассейна и работы подрядчиков.

Гарантия безопасности сделки

При покупке или аренде виллы важно заранее понимать юридическую структуру договорённости, финансовые обязательства и ответственность каждой стороны.

  • Проверка документов на объект и полномочий собственника или его представителя.
  • Анализ условий депозита, оплаты, отмены и возможного возмещения расходов.
  • Фиксация согласованных условий проживания или передачи недвижимости в договорной документации.
Контакты
InstagramTelegramWhatsApp
INFO@VERSENTLY.COM