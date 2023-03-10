Аренда яхты в Буэнос-Айрес

Что мы предлагаем

Морской отдых можно сделать продолжением вечерней программы или самостоятельным событием. Особый акцент можно сделать на гастрономии, музыке и атмосфере на борту.

Частные прогулки для небольших компаний и семей.

Вечерние выходы с ужином и обслуживанием на борту.

Яхты для частных праздников и дружеских встреч.

Более продолжительные чартеры с индивидуальным маршрутом.

Все детали выезда адаптируются под состав вашей компании, продолжительность и настроение вечера.