Аренда яхты в Буэнос-Айрес
Долгий вечер, бокал вина, музыка и вода создают ту самую атмосферу, где никуда не хочется спешить. Яхта превращает отдых в красивый частный сценарий с ужином, встречей друзей или праздником на борту.
Что мы предлагаем
Морской отдых можно сделать продолжением вечерней программы или самостоятельным событием. Особый акцент можно сделать на гастрономии, музыке и атмосфере на борту.
- Частные прогулки для небольших компаний и семей.
- Вечерние выходы с ужином и обслуживанием на борту.
- Яхты для частных праздников и дружеских встреч.
- Более продолжительные чартеры с индивидуальным маршрутом.
Все детали выезда адаптируются под состав вашей компании, продолжительность и настроение вечера.
Запрос
Оставьте запрос на сайте, позвоните нам или свяжитесь через мессенджер.
Персональный менеджер поможет вам
Персональный менеджер поможет выбрать подходящую яхту, учитывая ваши пожелания, количество гостей и цель аренды.
Координация
Мы координируем маршрут, бортовое обслуживание и дополнительные опции (кейтеринг, музыка, декор).
Оплата
Оплата возможна онлайн или офлайн, все детали подтверждаются в удобной для вас форме.
Преимущества работы с нами
Экипаж и обслуживание на борту
Здесь важна атмосфера, в которой можно долго разговаривать, ужинать и наслаждаться вечером без формальностей. Команда поддерживает именно такой стиль обслуживания, оставаясь внимательной к деталям.
- Индивидуальная винная карта и подача гастрономии для затяжных вечерних встреч.
- Проработка атмосферы: световые акценты, музыка и отсутствие формализма.
- Экипаж, обеспечивающий мягкий ход судна и полное бытовое сопровождение.
Дополнительные услуги
Гастрономия может стать самостоятельной частью яхтенного дня. В зависимости от формата можно сделать акцент на аргентинских продуктах, вине, музыке или превратить вечер в небольшое частное событие на воде. Винный подбор с аргентинскими этикетками и сопровождением от специалиста.
- Асадо или другое индивидуальное меню, подготовленное специально для группы.
- Танцевальная или музыкальная программа для вечернего выхода.
- Организация камерного праздника с оформлением, тортом и персональным обслуживанием.
Маршруты и направления
У Буэнос-Айреса есть два совершенно разных водных сценария. Широкая гладь Ла-Платы даёт открытый горизонт и панораму города, тогда как дельта Тигре превращается в сеть узких протоков и зелёных островов.
- Пуэрто-Мадеро и Ла-Плата — городской маршрут с видами на современную архитектуру и набережные.
- Сан-Исидро и северное побережье — более спокойный выход вдоль северной части агломерации.
- Дельта Тигре — прогулка по островам, протокам и тихим каналам с совершенно другим ритмом жизни.
- Дельта на закате — вечерний маршрут среди островов с возможностью продолжить программу ужином на берегу.
Яхты для особых случаев
Рио-де-ла-Плата располагает к долгим вечерам без спешки. На борту можно объединить гастрономию, музыку и общение, сохранив при этом ощущение закрытого пространства для своих.
- Частный асадо на воде — аргентинская гастрономия становится центральной частью вечера, дополненной подборкой вин.
- Вечер танго — ужин и выступление танцоров или небольшая музыкальная программа для приглашённых гостей.
- Коктейльный приём на закате — камерная встреча для клиентов, друзей или участников частного мероприятия.
Линия города постепенно растворяется в вечернем свете, оставляя только воду, музыку и людей за одним столом.