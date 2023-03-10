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Аренда яхты в Буэнос-Айрес

Долгий вечер, бокал вина, музыка и вода создают ту самую атмосферу, где никуда не хочется спешить. Яхта превращает отдых в красивый частный сценарий с ужином, встречей друзей или праздником на борту.

Что мы предлагаем

Морской отдых можно сделать продолжением вечерней программы или самостоятельным событием. Особый акцент можно сделать на гастрономии, музыке и атмосфере на борту.

  • Частные прогулки для небольших компаний и семей.
  • Вечерние выходы с ужином и обслуживанием на борту.
  • Яхты для частных праздников и дружеских встреч.
  • Более продолжительные чартеры с индивидуальным маршрутом.

Все детали выезда адаптируются под состав вашей компании, продолжительность и настроение вечера.

Моторные яхты
Моторные яхты
Парусные яхты
Парусные яхты
Катамараны
Катамараны
Роскошные мегаяхты
Роскошные мегаяхты

Запрос

Оставьте запрос на сайте, позвоните нам или свяжитесь через мессенджер.

Персональный менеджер поможет вам

Персональный менеджер поможет выбрать подходящую яхту, учитывая ваши пожелания, количество гостей и цель аренды.

Координация

Мы координируем маршрут, бортовое обслуживание и дополнительные опции (кейтеринг, музыка, декор).

Оплата

Оплата возможна онлайн или офлайн, все детали подтверждаются в удобной для вас форме.

Преимущества работы с нами

Эксклюзивный флот яхт
Только лучшие и современные яхты премиум-класса
Высокий уровень обслуживания
Наша команда обеспечивает персональный подход и профессионализм на каждом этапе.
Полная конфиденциальность
Мы гарантируем конфиденциальность и безопасность ваших мероприятий.
Индивидуальные маршруты
Мы разрабатываем поездки, которые соответствуют вашим желаниям.

Экипаж и обслуживание на борту

Здесь важна атмосфера, в которой можно долго разговаривать, ужинать и наслаждаться вечером без формальностей. Команда поддерживает именно такой стиль обслуживания, оставаясь внимательной к деталям.

  • Индивидуальная винная карта и подача гастрономии для затяжных вечерних встреч.
  • Проработка атмосферы: световые акценты, музыка и отсутствие формализма.
  • Экипаж, обеспечивающий мягкий ход судна и полное бытовое сопровождение.

Дополнительные услуги

Гастрономия может стать самостоятельной частью яхтенного дня. В зависимости от формата можно сделать акцент на аргентинских продуктах, вине, музыке или превратить вечер в небольшое частное событие на воде. Винный подбор с аргентинскими этикетками и сопровождением от специалиста.

  • Асадо или другое индивидуальное меню, подготовленное специально для группы.
  • Танцевальная или музыкальная программа для вечернего выхода.
  • Организация камерного праздника с оформлением, тортом и персональным обслуживанием.

Маршруты и направления

У Буэнос-Айреса есть два совершенно разных водных сценария. Широкая гладь Ла-Платы даёт открытый горизонт и панораму города, тогда как дельта Тигре превращается в сеть узких протоков и зелёных островов.

  • Пуэрто-Мадеро и Ла-Плата — городской маршрут с видами на современную архитектуру и набережные.
  • Сан-Исидро и северное побережье — более спокойный выход вдоль северной части агломерации.
  • Дельта Тигре — прогулка по островам, протокам и тихим каналам с совершенно другим ритмом жизни.
  • Дельта на закате — вечерний маршрут среди островов с возможностью продолжить программу ужином на берегу.

Яхты для особых случаев

Рио-де-ла-Плата располагает к долгим вечерам без спешки. На борту можно объединить гастрономию, музыку и общение, сохранив при этом ощущение закрытого пространства для своих.

  • Частный асадо на воде — аргентинская гастрономия становится центральной частью вечера, дополненной подборкой вин.
  • Вечер танго — ужин и выступление танцоров или небольшая музыкальная программа для приглашённых гостей.
  • Коктейльный приём на закате — камерная встреча для клиентов, друзей или участников частного мероприятия.

Линия города постепенно растворяется в вечернем свете, оставляя только воду, музыку и людей за одним столом.

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