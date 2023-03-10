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Аренда яхты в Каир

Нил задаёт совершенно особое настроение, особенно когда оживлённый город остаётся вдали, а вокруг только вода и вечерний свет. Частная яхта подходит для ужина, семейного отдыха, деловой встречи или небольшого торжества.

Что мы предлагаем

Водные прогулки по Нилу позволяют выбрать более спокойный формат знакомства с городом и провести время в приватной обстановке.

  • Дневные и вечерние круизы с ужином на борту.
  • Яхты для семейных прогулок и небольших компаний.
  • Частные мероприятия и камерные праздники на воде.
  • Индивидуальные маршруты с остановками и дополнительным обслуживанием.

Выбор судна зависит от количества гостей и программы дня.

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Запрос

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Персональный менеджер поможет вам

Персональный менеджер поможет выбрать подходящую яхту, учитывая ваши пожелания, количество гостей и цель аренды.

Координация

Мы координируем маршрут, бортовое обслуживание и дополнительные опции (кейтеринг, музыка, декор).

Оплата

Оплата возможна онлайн или офлайн, все детали подтверждаются в удобной для вас форме.

Преимущества работы с нами

Эксклюзивный флот яхт
Только лучшие и современные яхты премиум-класса
Высокий уровень обслуживания
Наша команда обеспечивает персональный подход и профессионализм на каждом этапе.
Полная конфиденциальность
Мы гарантируем конфиденциальность и безопасность ваших мероприятий.
Индивидуальные маршруты
Мы разрабатываем поездки, которые соответствуют вашим желаниям.

Экипаж и обслуживание на борту

Неспешная прогулка по Нилу располагает к спокойному ужину и внимательному сервису без излишней церемониальности. При этом команда следит за тем, чтобы все бытовые вопросы решались незаметно для гостей.

  • Незаметная подготовка стола и сервировка традиционных или международных блюд.
  • Полный контроль безопасности и плавности хода во время движения по Нилу.
  • Сопровождение камерных семейных выездов без лишнего внимания со стороны команды.

Дополнительные услуги

Спокойный вечер на воде можно дополнить культурной и гастрономической составляющей. От индивидуального меню до съёмки особого события — всё необходимое для частного формата можно подготовить заранее.

  • Индивидуальная дегустационная программа с блюдами египетской и ближневосточной кухни.
  • Организация традиционной музыкальной программы для частного вечера.
  • Сопровождение фотографа с акцентом на эффектные ракурсы и мягкое вечернее освещение.
  • Подготовка праздничного оформления для семейных торжеств и особых дат.

Маршруты и направления

Нил полностью меняет восприятие Каира: шумные улицы остаются за пределами борта, а городская архитектура раскрывается вдоль широкой речной панорамы. Маршрут можно оставить в центральной части или направиться южнее, к более спокойным участкам.

  • Замалек — центр Каира — проход вокруг острова и исторического центра с видами на главные мосты столицы.
  • Каирская телебашня и набережная Нила — маршрут с открытой перспективой на центральную часть столицы.
  • Маади и южный Нил — более размеренный выход вдали от наиболее оживлённых участков города.
  • Гиза с воды — маршрут вдоль западного берега с возможностью увидеть район пирамид с необычного ракурса.

Яхты для особых случаев

Нил позволяет уйти от привычной городской среды, не покидая самого сердца столицы. Благодаря этому даже камерное мероприятие приобретает ощущение отдельного мира.

  • Ифтар или частный вечер во время Рамадана — тщательно подготовленный ужин на воде в спокойной и уединённой обстановке.
  • Тематический вечер с египетской музыкой — гастрономия, живая музыка и культурная программа для гостей, которым хочется познакомиться с местными традициями.
  • Частная съёмка на закате — портреты, семейные кадры или съёмка моды на фоне реки и вечернего силуэта города.

Спокойное течение Нила меняет привычное восприятие столицы и превращает несколько часов на борту в самостоятельное событие.

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