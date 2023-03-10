Аренда яхты в Каир

Яхты для особых случаев

Нил позволяет уйти от привычной городской среды, не покидая самого сердца столицы. Благодаря этому даже камерное мероприятие приобретает ощущение отдельного мира.

Ифтар или частный вечер во время Рамадана — тщательно подготовленный ужин на воде в спокойной и уединённой обстановке.

Тематический вечер с египетской музыкой — гастрономия, живая музыка и культурная программа для гостей, которым хочется познакомиться с местными традициями.

Частная съёмка на закате — портреты, семейные кадры или съёмка моды на фоне реки и вечернего силуэта города.

Спокойное течение Нила меняет привычное восприятие столицы и превращает несколько часов на борту в самостоятельное событие.