Monkey Business в Канкуне
О месте
Тематика заведения построена вокруг обезьян и джунглей. Это не просто бар, а настоящее интерактивное шоу. Внутри царит безумная, яркая и очень энергичная атмосфера. Главная "фишка" заведения это официантки: девушки в костюмах обезьян.
Особенности
Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Живая музыка
Коктейльная карта
Вино и пиво
Вегетарианские блюда
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Контакты
Blvd. Kukulcan km 9, Punta Cancun, Zona Hotelera, 77500 Cancún, Q.R.
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник13:00 - 03:00
Вторник13:00 - 03:00
Среда13:00 - 03:00
Четверг13:00 - 03:00
Пятница13:00 - 03:00
Суббота13:00 - 03:00
Воскресенье13:00 - 03:00