Monkey Business в Канкуне

О месте

Тематика заведения построена вокруг обезьян и джунглей. Это не просто бар, а настоящее интерактивное шоу. Внутри царит безумная, яркая и очень энергичная атмосфера. Главная "фишка" заведения это официантки: девушки в костюмах обезьян.