Mandala в Канкуне
О месте
Здесь царит атмосфера "шика". Интерьер выполнен в восточном стиле, есть красивые зоны для отдыха. Музыкальная политика - это топ-чарты, реггетон, латино и электроника. Часто проходят вечеринки с мировыми диджеями. Также у них есть знаменитый пляжный клуб (Beach Club) днем.
Особенности
Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Живая музыка
DJ сеты
Коктейльная карта
Вино и пиво
Бронирование столов
Парковка
Контакты
KM 9.5, Blvd. Kukulcan 5, Punta Cancun, Zona Hotelera, 77500 Cancún, Q.R.
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник21:00 - 03:00
Вторник21:00 - 03:00
Среда21:00 - 03:00
Четверг21:00 - 03:00
Пятница21:00 - 03:00
Суббота21:00 - 04:00
Воскресенье21:00 - 03:00