Mandala в Канкуне

О месте

Здесь царит атмосфера "шика". Интерьер выполнен в восточном стиле, есть красивые зоны для отдыха. Музыкальная политика - это топ-чарты, реггетон, латино и электроника. Часто проходят вечеринки с мировыми диджеями. Также у них есть знаменитый пляжный клуб (Beach Club) днем.