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Fred's в Канкуне

Fred's

О месте

Специализируется на стейках и морепродуктах на гриле. У ресторана своя мясная лавка сухой выдержки. Потрясающий вид на океан с открытой террасы делает его идеальным для ужина на закате.

Особенности

Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Живая музыка
Вегетарианские блюда
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Валет-паркинг

Контакты

Blvd. Kukulcan 14.5, Zona Hotelera, 77500 Cancún, Q.R.
+529982516535

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник12:00 - 00:00
Вторник12:00 - 00:00
Среда12:00 - 00:00
Четверг12:00 - 00:00
Пятница12:00 - 00:00
Суббота12:00 - 00:00
Воскресенье12:00 - 00:00
Контакты
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