Fred's в Канкуне
О месте
Специализируется на стейках и морепродуктах на гриле. У ресторана своя мясная лавка сухой выдержки. Потрясающий вид на океан с открытой террасы делает его идеальным для ужина на закате.
Особенности
Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Живая музыка
Вегетарианские блюда
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Валет-паркинг
Контакты
Blvd. Kukulcan 14.5, Zona Hotelera, 77500 Cancún, Q.R.
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник12:00 - 00:00
Вторник12:00 - 00:00
Среда12:00 - 00:00
Четверг12:00 - 00:00
Пятница12:00 - 00:00
Суббота12:00 - 00:00
Воскресенье12:00 - 00:00