Crab House в Канкуне
О месте
Один из самых гламурных рыбных ресторанов в районе Отеля Zone. Расположен прямо на берегу океана. Специализируется на морепродуктах: огромные тарелки с устрицами, лобстерами, крабами и фирменными коктейлями.
Особенности
Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Вегетарианские блюда
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Можно с животными
Парковка
Валет-паркинг
Контакты
Blvd. Kukulcan Km 14.7, Zona Hotelera, 77500 Cancún, Q.R.
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник10:00 - 00:00
Вторник10:00 - 00:00
Среда10:00 - 00:00
Четверг10:00 - 00:00
Пятница10:00 - 00:00
Суббота10:00 - 00:00
Воскресенье10:00 - 00:00