Le Chique в Канкуне
О месте
Всемирно известный ресторан высокой мексиканской кухни, удостоенный одной звезды Мишлен. Здесь практикуют молекулярную кухню. Шеф-повар Джонни Эрнандес создает авангардные 20-30-компонентные сеты, которые удивляют не только вкусом, но и подачей.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Вегетарианские блюда
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Валет-паркинг
Контакты
Puerto Juárez, Km. 282, Carretera Chetumal L21-3 C, Colonia Rancho Xcaret, 77710 Playa del Carmen, Q.R.
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник18:00 - 20:00
Вторник18:00 - 20:00
Среда18:00 - 20:00
Четверг18:00 - 20:00
Пятница18:00 - 20:00
Суббота18:00 - 20:00