Мы используем файлы cookie, чтобы улучшать работу сайта, персонализировать контент и анализировать трафик. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с нашей Политикой в отношении файлов cookie.

Профиль
EN

Le Chique в Канкуне

Le Chique

О месте

Всемирно известный ресторан высокой мексиканской кухни, удостоенный одной звезды Мишлен. Здесь практикуют молекулярную кухню. Шеф-повар Джонни Эрнандес создает авангардные 20-30-компонентные сеты, которые удивляют не только вкусом, но и подачей.

Особенности

Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Вегетарианские блюда
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Валет-паркинг

Контакты

Puerto Juárez, Km. 282, Carretera Chetumal L21-3 C, Colonia Rancho Xcaret, 77710 Playa del Carmen, Q.R.
+529842577200

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник18:00 - 20:00
Вторник18:00 - 20:00
Среда18:00 - 20:00
Четверг18:00 - 20:00
Пятница18:00 - 20:00
Суббота18:00 - 20:00
Контакты
InstagramTelegramWhatsApp
INFO@VERSENTLY.COM