Le Chique в Канкуне

О месте

Всемирно известный ресторан высокой мексиканской кухни, удостоенный одной звезды Мишлен. Здесь практикуют молекулярную кухню. Шеф-повар Джонни Эрнандес создает авангардные 20-30-компонентные сеты, которые удивляют не только вкусом, но и подачей.