Lorenzillo's в Канкуне

О месте

Легендарный ресторан морепродуктов, открытый более 30 лет назад. Знаменит своим живым омаром (которого вы выбираете прямо из аквариума) и романтичной атмосферой — мостки над лагуной Ничупте создают ощущение, что вы обедаете прямо на воде