Lorenzillo's в Канкуне
О месте
Легендарный ресторан морепродуктов, открытый более 30 лет назад. Знаменит своим живым омаром (которого вы выбираете прямо из аквариума) и романтичной атмосферой — мостки над лагуной Ничупте создают ощущение, что вы обедаете прямо на воде
Особенности
Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Валет-паркинг
Контакты
Blvd. Kukulcan Km 10.5, Punta Cancun, Zona Hotelera, 77500 Cancún, Q.R.
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник13:00 - 23:00
Вторник13:00 - 23:00
Среда13:00 - 23:00
Четверг13:00 - 23:00
Пятница13:00 - 23:00
Суббота13:00 - 23:00
Воскресенье13:00 - 23:00