RosaNegra в Канкуне

О месте

Место для тусовки и роскоши. Это латиноамериканский фьюжн (перуанская, мексиканская, колумбийская кухни). Известен своей эффектной подачей блюд (например, паэлья с золотом) и вечеринками с диджеями. Очень живое и модное место.