Мы используем файлы cookie, чтобы улучшать работу сайта, персонализировать контент и анализировать трафик. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с нашей Политикой в отношении файлов cookie.

Профиль
EN

RosaNegra в Канкуне

RosaNegra

О месте

Место для тусовки и роскоши. Это латиноамериканский фьюжн (перуанская, мексиканская, колумбийская кухни). Известен своей эффектной подачей блюд (например, паэлья с золотом) и вечеринками с диджеями. Очень живое и модное место.

Особенности

Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Наличные
Apple Pay / Google Pay
Винная карта
Коктейльная карта
Живая музыка
Вино и пиво
Полный бар
Вегетарианские блюда
Тихая обстановка
Бронирование столов
Валет-паркинг
Парковка

Контакты

Blvd. Kukulcan Km 15, Zona Hotelera, 77500 Cancún, Q.R.
+529989800428

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник13:00 - 02:00
Вторник13:00 - 02:00
Среда13:00 - 02:00
Четверг13:00 - 02:00
Пятница13:00 - 02:00
Суббота13:00 - 02:00
Воскресенье13:00 - 02:00
Контакты
InstagramTelegramWhatsApp
INFO@VERSENTLY.COM