RosaNegra в Канкуне
О месте
Место для тусовки и роскоши. Это латиноамериканский фьюжн (перуанская, мексиканская, колумбийская кухни). Известен своей эффектной подачей блюд (например, паэлья с золотом) и вечеринками с диджеями. Очень живое и модное место.
Особенности
Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Наличные
Apple Pay / Google Pay
Винная карта
Коктейльная карта
Живая музыка
Вино и пиво
Полный бар
Вегетарианские блюда
Тихая обстановка
Бронирование столов
Валет-паркинг
Парковка
Контакты
Blvd. Kukulcan Km 15, Zona Hotelera, 77500 Cancún, Q.R.
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник13:00 - 02:00
Вторник13:00 - 02:00
Среда13:00 - 02:00
Четверг13:00 - 02:00
Пятница13:00 - 02:00
Суббота13:00 - 02:00
Воскресенье13:00 - 02:00