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NICOLETTA в Канкуне

NICOLETTA

О месте

Заведение на фоне Карибского моря. Ресторан от знаменитого мексиканского шефа Лилиан Осорно. Здесь подают изысканные морепродукты в итальянском ключе: тартары, ризотто и паста ручной работы.

Особенности

Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Вегетарианские блюда
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Валет-паркинг

Контакты

Blvd. Kukulcan Km. 13.5, Zona Hotelera, 77500 Cancún, Q.R.
+529982516513

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник13:00 - 00:00
Вторник13:00 - 00:00
Среда13:00 - 00:00
Четверг13:00 - 00:00
Пятница13:00 - 00:00
Суббота13:00 - 00:00
Воскресенье13:00 - 00:00
Контакты
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