NICOLETTA в Канкуне
О месте
Заведение на фоне Карибского моря. Ресторан от знаменитого мексиканского шефа Лилиан Осорно. Здесь подают изысканные морепродукты в итальянском ключе: тартары, ризотто и паста ручной работы.
Особенности
Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Вегетарианские блюда
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Валет-паркинг
Контакты
Blvd. Kukulcan Km. 13.5, Zona Hotelera, 77500 Cancún, Q.R.
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник13:00 - 00:00
Вторник13:00 - 00:00
Среда13:00 - 00:00
Четверг13:00 - 00:00
Пятница13:00 - 00:00
Суббота13:00 - 00:00
Воскресенье13:00 - 00:00