Tora в Канкуне
О месте
Стильный ресторан азиатско-перуанской кухни в отеле «Secrets The Vine». Расположен с панорамным видом на Карибское море. Помимо невероятных суши и роллов, славится своими зрелищными коктейлями и видом на закат.
Особенности
Посадочные места
Терраса
Панорамный вид
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Живая музыка
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Вегетарианские блюда
Веганские блюда
Wi-Fi
Бронирование столов
Парковка
Валет-паркинг
Контакты
Blvd. Kukulcan Km 15, Zona Hotelera, 77500 Cancún, Q.R.
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник13:00 - 02:00
Вторник13:00 - 02:00
Среда13:00 - 02:00
Четверг13:00 - 02:00
Пятница13:00 - 02:00
Суббота13:00 - 02:00
Воскресенье13:00 - 02:00