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Navíos в Канкуне

Navíos

О месте

Стильный ресторан на крыше отеля «Krystal Urban» в центре города. Отличный вид на город и лагуну. Специализируются на морепродуктах на гриле и оригинальных коктейлях. Место популярно среди обеспеченных местных жителей.

Особенности

Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Живая музыка
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Вегетарианские блюда
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка

Контакты

Blvd. Kukulcan Km. 19.5, Zona Hotelera, 77500 Cancún, Q.R.
+529988853848

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник12:00 - 23:00
Вторник12:00 - 23:00
Среда12:00 - 23:00
Четверг12:00 - 23:00
Пятница12:00 - 23:00
Суббота12:00 - 23:00
Воскресенье12:00 - 23:00
Контакты
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