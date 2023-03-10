Аренда яхты в Канкун
Карибское море создано для дней, которые не хочется делить на часы и минуты. Частная яхта открывает идеальный формат для купания, отдыха на солнце, морских прогулок и вечеринок у воды.
Что мы предлагаем
Карибский чартер легко превратить в полноценный день на воде, где программа меняется вместе с настроением и погодой.
- Яхты для маршрутов вдоль побережья и поездок к островам с возможностью остановок в красивых местах для купания.
- Дневные прогулки с обедом, охлаждёнными напитками и временем для отдыха на борту.
- Вечерние чартеры для ужинов, небольших праздников и встреч с друзьями.
- Суда разного размера для семей, пар и более крупных компаний.
Продолжительность и наполнение поездки подбираются под количество гостей и желаемый ритм.
Запрос
Оставьте запрос на сайте, позвоните нам или свяжитесь через мессенджер.
Персональный менеджер поможет вам
Персональный менеджер поможет выбрать подходящую яхту, учитывая ваши пожелания, количество гостей и цель аренды.
Координация
Мы координируем маршрут, бортовое обслуживание и дополнительные опции (кейтеринг, музыка, декор).
Оплата
Оплата возможна онлайн или офлайн, все детали подтверждаются в удобной для вас форме.
Преимущества работы с нами
Экипаж и обслуживание на борту
День на Карибском море хочется прожить без часов и расписаний, когда всё нужное появляется именно в тот момент, когда хочется этого вам. Экипаж бережно поддерживает настроение поездки, оставляя главное пространство для отдыха, общения и моря.
- Свежие напитки, лёгкие закуски и блюда по индивидуальным предпочтениям подаются в удобном для вас ритме.
- Для остановок у воды подготовлены всё необходимое для плавания и снорклинга, чтобы можно было просто нырнуть в прозрачное море и снова вернуться на палубу.
- В каютах и зонах отдыха сохраняются тишина, порядок и ощущение приватности на протяжении всего дня.
Дополнительные услуги
Несколько часов у воды можно провести совершенно по-разному: исследовать морское побережье, сделать длинную остановку для плавания или устроить расслабленный день с едой и напитками на борту. Программа формируется под компанию и её настроение.
- Снорклинг и другие морские активности с профессиональным оборудованием.
- Организация рыбалки в рамках подходящего маршрута.
- Свежие морепродукты, фрукты и блюда, которые удобно подавать во время дневного отдыха.
- Подводная и обычная фотосъёмка для сохранения впечатлений от дня на воде.
Маршруты и направления
Карибское побережье Канкуна располагает к островным маршрутам, где несколько часов легко провести между купанием, снорклингом и неспешным обедом на борту. Для короткого чартера подойдут ближайшие воды, а полноценный день можно посвятить островам.
- Курортная зона Канкуна и лагуна Ничупте — спокойный маршрут с видами на гостиничную линию и защищённые воды лагуны.
- Канкун — остров Мухерес — одно из самых естественных направлений для дневного выхода с остановкой для купания.
- Остров Мухерес и Пунта-Сэм — маршрут по северной части побережья с более спокойными морскими участками.
- Канкун — остров Конто́й — продолжительный выход к охраняемой природной территории с пляжами и богатой морской жизнью.
Яхты для особых случаев
Тропическое побережье позволяет проводить события непосредственно в море, не привязываясь к банкетным залам и отелям. Особенно выразительно работают дневные мероприятия, где сама вода становится частью праздника.
- День рождения в стиле пляжной вечеринки — музыка, бар, купание и обед с остановкой в выбранной акватории.
- Девичник или встреча перед свадьбой — спокойный день с шампанским, фотосъёмкой и отдыхом на якоре.
- Подводная и пейзажная фотосъёмка — творческий проект с масками, снорклингом и съёмкой в воде для личного архива или коммерческого контента.
Белый песок, прозрачная вода и солнце создают декорации, которым не требуется дополнительное оформление.