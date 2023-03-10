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Аренда яхты в Канкун

Карибское море создано для дней, которые не хочется делить на часы и минуты. Частная яхта открывает идеальный формат для купания, отдыха на солнце, морских прогулок и вечеринок у воды.

Что мы предлагаем

Карибский чартер легко превратить в полноценный день на воде, где программа меняется вместе с настроением и погодой.

  • Яхты для маршрутов вдоль побережья и поездок к островам с возможностью остановок в красивых местах для купания.
  • Дневные прогулки с обедом, охлаждёнными напитками и временем для отдыха на борту.
  • Вечерние чартеры для ужинов, небольших праздников и встреч с друзьями.
  • Суда разного размера для семей, пар и более крупных компаний.

Продолжительность и наполнение поездки подбираются под количество гостей и желаемый ритм.

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Катамараны
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Роскошные мегаяхты
Роскошные мегаяхты

Запрос

Оставьте запрос на сайте, позвоните нам или свяжитесь через мессенджер.

Персональный менеджер поможет вам

Персональный менеджер поможет выбрать подходящую яхту, учитывая ваши пожелания, количество гостей и цель аренды.

Координация

Мы координируем маршрут, бортовое обслуживание и дополнительные опции (кейтеринг, музыка, декор).

Оплата

Оплата возможна онлайн или офлайн, все детали подтверждаются в удобной для вас форме.

Преимущества работы с нами

Эксклюзивный флот яхт
Только лучшие и современные яхты премиум-класса
Высокий уровень обслуживания
Наша команда обеспечивает персональный подход и профессионализм на каждом этапе.
Полная конфиденциальность
Мы гарантируем конфиденциальность и безопасность ваших мероприятий.
Индивидуальные маршруты
Мы разрабатываем поездки, которые соответствуют вашим желаниям.

Экипаж и обслуживание на борту

День на Карибском море хочется прожить без часов и расписаний, когда всё нужное появляется именно в тот момент, когда хочется этого вам. Экипаж бережно поддерживает настроение поездки, оставляя главное пространство для отдыха, общения и моря.

  • Свежие напитки, лёгкие закуски и блюда по индивидуальным предпочтениям подаются в удобном для вас ритме.
  • Для остановок у воды подготовлены всё необходимое для плавания и снорклинга, чтобы можно было просто нырнуть в прозрачное море и снова вернуться на палубу.
  • В каютах и зонах отдыха сохраняются тишина, порядок и ощущение приватности на протяжении всего дня.

Дополнительные услуги

Несколько часов у воды можно провести совершенно по-разному: исследовать морское побережье, сделать длинную остановку для плавания или устроить расслабленный день с едой и напитками на борту. Программа формируется под компанию и её настроение.

  • Снорклинг и другие морские активности с профессиональным оборудованием.
  • Организация рыбалки в рамках подходящего маршрута.
  • Свежие морепродукты, фрукты и блюда, которые удобно подавать во время дневного отдыха.
  • Подводная и обычная фотосъёмка для сохранения впечатлений от дня на воде.

Маршруты и направления

Карибское побережье Канкуна располагает к островным маршрутам, где несколько часов легко провести между купанием, снорклингом и неспешным обедом на борту. Для короткого чартера подойдут ближайшие воды, а полноценный день можно посвятить островам.

  • Курортная зона Канкуна и лагуна Ничупте — спокойный маршрут с видами на гостиничную линию и защищённые воды лагуны.
  • Канкун — остров Мухерес — одно из самых естественных направлений для дневного выхода с остановкой для купания.
  • Остров Мухерес и Пунта-Сэм — маршрут по северной части побережья с более спокойными морскими участками.
  • Канкун — остров Конто́й — продолжительный выход к охраняемой природной территории с пляжами и богатой морской жизнью.

Яхты для особых случаев

Тропическое побережье позволяет проводить события непосредственно в море, не привязываясь к банкетным залам и отелям. Особенно выразительно работают дневные мероприятия, где сама вода становится частью праздника.

  • День рождения в стиле пляжной вечеринки — музыка, бар, купание и обед с остановкой в выбранной акватории.
  • Девичник или встреча перед свадьбой — спокойный день с шампанским, фотосъёмкой и отдыхом на якоре.
  • Подводная и пейзажная фотосъёмка — творческий проект с масками, снорклингом и съёмкой в воде для личного архива или коммерческого контента.

Белый песок, прозрачная вода и солнце создают декорации, которым не требуется дополнительное оформление.

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