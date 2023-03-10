Аренда яхты в Канкун

Что мы предлагаем

Карибский чартер легко превратить в полноценный день на воде, где программа меняется вместе с настроением и погодой.

Яхты для маршрутов вдоль побережья и поездок к островам с возможностью остановок в красивых местах для купания.

Дневные прогулки с обедом, охлаждёнными напитками и временем для отдыха на борту.

Вечерние чартеры для ужинов, небольших праздников и встреч с друзьями.

Суда разного размера для семей, пар и более крупных компаний.

Продолжительность и наполнение поездки подбираются под количество гостей и желаемый ритм.