Navy Pier в Чикаго

О месте

Исторический пирс длиной более километра, уходящий в озеро Мичиган. Здесь находится огромное колесо обозрения, парк аттракционов, театры и сады под крышей. Идеальное место для семейных прогулок. Летом отсюда запускают грандиозные салюты дважды в неделю.