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Navy Pier в Чикаго

Navy Pier

О месте

Исторический пирс длиной более километра, уходящий в озеро Мичиган. Здесь находится огромное колесо обозрения, парк аттракционов, театры и сады под крышей. Идеальное место для семейных прогулок. Летом отсюда запускают грандиозные салюты дважды в неделю.

Контакты

600 E Grand Ave, Chicago, IL 60611
+13125957437
navypier.org

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник 10:00 - 22:00
Вторник 10:00 - 22:00
Среда 10:00 - 22:00
Четверг 10:00 - 22:00
Пятница 10:00 - 23:00
Суббота 10:00 - 00:00
Воскресенье 10:00 - 22:00
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