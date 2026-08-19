Мы используем файлы cookie, чтобы улучшать работу сайта, персонализировать контент и анализировать трафик. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с нашей Политикой в отношении файлов cookie.

Профиль
EN

Ever в Чикаго

Ever

О месте

Ресторан, где классические техники сочетаются с ультрасовременными ингредиентами и подачей. Винная карта считается одной из лучших в США: более 2000 наименований, включая редкие бургундские и калифорнийские вина.

Особенности

Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Вегетарианские блюда
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка

Контакты

1340 W Fulton St, Chicago, IL 60607
www.ever-restaurant.com

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Вторник 17:00 - 22:00
Среда 17:00 - 22:00
Четверг 17:00 - 22:00
Пятница 17:00 - 22:00
Суббота 17:00 - 22:00
Контакты
InstagramTelegramWhatsApp
INFO@VERSENTLY.COM