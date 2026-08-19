Ever в Чикаго
О месте
Ресторан, где классические техники сочетаются с ультрасовременными ингредиентами и подачей. Винная карта считается одной из лучших в США: более 2000 наименований, включая редкие бургундские и калифорнийские вина.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Вегетарианские блюда
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Контакты
1340 W Fulton St, Chicago, IL 60607
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Вторник 17:00 - 22:00
Среда 17:00 - 22:00
Четверг 17:00 - 22:00
Пятница 17:00 - 22:00
Суббота 17:00 - 22:00