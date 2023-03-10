Мы используем файлы cookie, чтобы улучшать работу сайта, персонализировать контент и анализировать трафик. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с нашей Политикой в отношении файлов cookie.

Профиль
EN

Аренда элитных авто в Чикаго

Премиальный автомобиль помогает комфортно перемещаться между деловыми районами, мероприятиями и частными встречами. Для поездок за пределы города он дает дополнительную свободу и позволяет сохранить высокий уровень комфорта на всем маршруте.

Что мы предлагаем

В автопарке можно выбрать спокойный представительский формат для рабочего дня или более выразительный автомобиль для личной программы.

  • Mercedes-Benz S-Class и BMW 7 Series обеспечивают привычный уровень комфорта на деловых маршрутах.
  • Cadillac Escalade делает акцент на пространстве и заметном внешнем виде.
  • Porsche и другие performance-модели подходят для частных поездок, где важен сам процесс вождения.

Суперкары
Суперкары
Бизнес-класс
Бизнес-класс
Премиум внедорожники
Премиум внедорожники
Личный водитель
Личный водитель

Свяжитесь с нами любым удобным способом

Через сайт, телефон или мессенджер, или через мобильное приложение с личным менеджером Lifestyle.

Персональный менеджер поможет вам

Ваш персональный менеджер поможет выбрать идеальный автомобиль, учитывая ваши пожелания и цель аренды.

Доставка

Мы доставим автомобиль в удобное для вас место, будь то ваш дом, офис или аэропорт.

Оплата

Оплата возможна онлайн или при получении автомобиля, а также через безопасные платёжные системы.

Преимущества работы с нами

Эксклюзивный выбор автомобилей
Только лучшие модели роскошных и спортивных автомобилей, доступных на рынке.
Опыт
Наша команда успешно работает с клиентами премиум-сегмента более 5 лет.
Надежность
Все автомобили проходят регулярное техническое обслуживание и находятся в идеальном состоянии.
Конфиденциальность
Ваши данные и запросы обрабатываются с максимальной конфиденциальностью.

Услуги с водителем

Профессиональный водитель помогает сохранить время и комфорт, особенно когда деловая программа включает несколько удалённых друг от друга адресов.

  • Трансферы к офисам, конференц-центрам, отелям и местам проведения мероприятий.
  • Водитель в распоряжении между встречами без необходимости самостоятельно искать парковку.
  • Вечерние поездки к ресторанам, концертным площадкам и частным мероприятиям.

Дополнительные услуги

Помимо городской мобильности, автомобиль можно использовать для деловой программы, крупных событий и индивидуальных поездок по региону. Дополнительные решения подбираются под конкретную задачу.

  • Транспорт для спортивных матчей, концертов и масштабных культурных мероприятий.
  • Премиальные автомобили для корпоративных презентаций и частных приёмов.
  • Организация индивидуальных поездок за пределы города с заранее подготовленным маршрутом.

Гарантия вашего комфорта и безопасности

В насыщенном городском ритме надежность автомобиля должна оставаться предсказуемой. Автомобили регулярно проходят техническое обслуживание, а перед арендой проверяются ключевые системы. При необходимости поездки с водителем обеспечиваются профессиональным сопровождением.

Аренда для особых случаев

Городской масштаб и насыщенная культурная жизнь создают множество поводов, когда премиальный автомобиль действительно уместен.

  • Вечера в театрах, концертных залах и на крупных шоу.
  • Деловые приемы и корпоративные мероприятия.
  • Частные ужины и празднования в престижных районах.
  • Особые поездки за пределы центра по случаю важного события.

Автомобиль помогает сделать насыщенный городской вечер более комфортным и собранным.

Контакты
InstagramTelegramWhatsApp
INFO@VERSENTLY.COM