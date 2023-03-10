Аренда яхты в Чикаго
Городской горизонт особенно впечатляет с воды, когда небоскрёбы становятся частью собственного закрытого пространства. Это исключительное пространство для деловой встречи, ужина, вечеринки или нескольких часов отдыха с видом на архитектуру мегаполиса.
Что мы предлагаем
Озеро Мичиган позволяет превратить обычный городской день в отдельное морское событие с панорамой небоскрёбов и открытой водой.
- Яхты для прогулок вдоль береговой линии и обзора skyline с воды.
- Дневные чартеры с отдыхом на борту и возможностью выбрать продолжительность поездки.
- Варианты для деловых встреч, частных приёмов и небольших корпоративных мероприятий.
- Вечерние программы с ужином, напитками и видами на освещённый город.
Продолжительность и состав поездки подбираются под конкретный повод.
Запрос
Оставьте запрос на сайте, позвоните нам или свяжитесь через мессенджер.
Персональный менеджер поможет вам
Персональный менеджер поможет выбрать подходящую яхту, учитывая ваши пожелания, количество гостей и цель аренды.
Координация
Мы координируем маршрут, бортовое обслуживание и дополнительные опции (кейтеринг, музыка, декор).
Оплата
Оплата возможна онлайн или офлайн, все детали подтверждаются в удобной для вас форме.
Преимущества работы с нами
Экипаж и обслуживание на борту
Городской чартер может быть совершенно разным по настроению, от делового обеда до долгого вечера с близкими. Обслуживание подстраивается под этот ритм, оставаясь внимательным, современным и ненавязчивым.
- Ужин или лёгкий вечерний стол сервируется в соответствии с продолжительностью прогулки и характером встречи.
- Если день сочетает работу и отдых, пространство легко адаптируется как для свободной беседы, так и для конфиденциальных деловых переговоров.
- К вашему возвращению всё необходимое для отдыха, от напитков до уютных зон на палубе, уже подготовлено.
Дополнительные услуги
Для делового чартера важны совсем другие детали, чем для семейного дня или вечеринки. Пространство можно заранее подготовить под конкретную задачу, а после завершения встречи изменить его атмосферу для ужина или отдыха.
- Компактная переговорная зона с необходимым оборудованием для презентаций и видеосвязи.
- Кейтеринг для делового обеда или продолжительного рабочего вечера.
- Организация трансфера между офисом, мариной, рестораном и другими адресами по маршруту.
- Координация частного мероприятия с приглашёнными гостями, включая регистрацию и рассадку.
Маршруты и направления
С воды Чикаго приобретает совершенно другой масштаб: линия небоскрёбов, парки и пляжи образуют длинную панораму вдоль озера Мичиган. Маршрут можно провести в открытой акватории или добавить городской участок по реке Чикаго.
- Нэви-Пир и центр Чикаго — прогулка вдоль центральной части города с панорамой небоскрёбов.
- Река Чикаго — маршрут между высотными зданиями и архитектурными символами делового центра.
- Музейный кампус и Нортли-Айленд — более открытый вариант с видами на береговую линию downtown.
- Озеро Мичиган на закате — вечерний выход вдоль побережья, когда город постепенно загорается огнями.
Яхты для особых случаев
Горизонт озера и архитектура города дают яхтенным мероприятиям выразительный визуальный масштаб. Особенно хорошо такой формат работает для событий, где важны впечатление на гостей и смена обстановки в течение вечера.
- Коктейльный круиз для клиентов и партнёров — приём на борту с видом на городской горизонт и возможностью свободного общения.
- Выпускные и памятные даты — вечерняя прогулка для группы друзей с ужином, музыкой и фотографиями.
- Закрытая презентация или запуск нового проекта — демонстрация продукта, коллекции или новой инициативы для ограниченного числа приглашённых.
На фоне чикагского горизонта даже небольшой список гостей может выглядеть как событие большого масштаба.