Аренда яхты в Чикаго

Яхты для особых случаев

Горизонт озера и архитектура города дают яхтенным мероприятиям выразительный визуальный масштаб. Особенно хорошо такой формат работает для событий, где важны впечатление на гостей и смена обстановки в течение вечера.

Коктейльный круиз для клиентов и партнёров — приём на борту с видом на городской горизонт и возможностью свободного общения.

Выпускные и памятные даты — вечерняя прогулка для группы друзей с ужином, музыкой и фотографиями.

Закрытая презентация или запуск нового проекта — демонстрация продукта, коллекции или новой инициативы для ограниченного числа приглашённых.

На фоне чикагского горизонта даже небольшой список гостей может выглядеть как событие большого масштаба.