Bootshaus в Кёльне

О месте

Клуб расположен в здании старой верфи и разделен на три зала: Mainstage, BLCKBX и Dreherei. Здесь выступают звезды калибра David Guetta и Tiësto. Атмосфера взрывная: мощнейшие лазерные шоу, инсталляции с огнем и профессиональный звук. Идеально, если вы хотите масштабную вечеринку до утра.