Bootshaus в Кёльне
О месте
Клуб расположен в здании старой верфи и разделен на три зала: Mainstage, BLCKBX и Dreherei. Здесь выступают звезды калибра David Guetta и Tiësto. Атмосфера взрывная: мощнейшие лазерные шоу, инсталляции с огнем и профессиональный звук. Идеально, если вы хотите масштабную вечеринку до утра.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
DJ сеты
Полный бар
Бронирование столов
Парковка
Контакты
Auenweg 173, 51063 Mülheim
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник10:00 - 17:00
Вторник10:00 - 17:00
Среда10:00 - 17:00
Четверг10:00 - 17:00
Пятница23:00 - 00:00
Суббота00:00 - 00:00
Воскресенье00:00 - 06:00