Rosebud в Кёльне
О месте
Бар Rosebud — это легендарное место с богатой историей, которое долгие годы остается верным традициям классической американской коктейльной школы. Приглушенное освещение, темный интерьер и длинная барная стойка создают атмосферу старого доброго нуара. Здесь не гонятся за мимолетными трендами, предпочитая оттачивать до совершенства классические рецепты и чистые вкусы.
Особенности
Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Вино и пиво
Коктейльная карта
Тихая обстановка
Бронирование столов
Контакты
Heinsbergstraße 20, 50674 Köln
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник17:00 - 01:00
Вторник17:00 - 01:00
Среда17:00 - 01:00
Четверг17:00 - 01:00
Пятница17:00 - 02:00
Суббота17:00 - 02:00