Rosebud в Кёльне

О месте

Бар Rosebud — это легендарное место с богатой историей, которое долгие годы остается верным традициям классической американской коктейльной школы. Приглушенное освещение, темный интерьер и длинная барная стойка создают атмосферу старого доброго нуара. Здесь не гонятся за мимолетными трендами, предпочитая оттачивать до совершенства классические рецепты и чистые вкусы.