Bar Little Link в Кёльне

О месте

Это заведение представляет собой авангардную сторону элитного Кёльна, где инновации встречаются с классическим люксом. Дизайн бара выполнен в стиле элегантного лофта, сочетая в себе индустриальные элементы и мягкий уют дорогих кресел. Здесь практикуют «молекулярную миксологию», превращая каждый заказ в научный эксперимент с невероятной подачей.