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Bar Little Link в Кёльне

Bar Little Link

О месте

Это заведение представляет собой авангардную сторону элитного Кёльна, где инновации встречаются с классическим люксом. Дизайн бара выполнен в стиле элегантного лофта, сочетая в себе индустриальные элементы и мягкий уют дорогих кресел. Здесь практикуют «молекулярную миксологию», превращая каждый заказ в научный эксперимент с невероятной подачей.

Особенности

Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Вино и пиво
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка

Контакты

Maastrichter Str. 20, 50672 Köln
+4915679782201

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник17:00 - 01:00
Вторник17:00 - 01:00
Среда17:00 - 01:00
Четверг17:00 - 01:00
Пятница14:00 - 02:00
Суббота14:00 - 02:00
Воскресенье17:00 - 00:30
Контакты
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