Vanity Club Cologne в Кёльне

О месте

Это эпицентр гламура в Бельгийском квартале, объединяющий высокую кухню и ночные танцы. Интерьер впечатляет обилием зеркал, неоновой подсветкой и премиальной отделкой зон отдыха. Вечер начинается с изысканного ужина, который к полуночи переходит в энергичную вечеринку. Музыкальный формат ориентирован на стильный House и самые актуальные мировые хиты. Здесь собирается модная публика, включая моделей и медийных лиц города.