Vanity Club Cologne в Кёльне
О месте
Это эпицентр гламура в Бельгийском квартале, объединяющий высокую кухню и ночные танцы. Интерьер впечатляет обилием зеркал, неоновой подсветкой и премиальной отделкой зон отдыха. Вечер начинается с изысканного ужина, который к полуночи переходит в энергичную вечеринку. Музыкальный формат ориентирован на стильный House и самые актуальные мировые хиты. Здесь собирается модная публика, включая моделей и медийных лиц города.
Особенности
Живая музыка
DJ сеты
Вино и пиво
Коктейльная карта
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Wi-Fi
Бронирование столов
Парковка
Посадочные места
Контакты
Hohenzollernring 16, 50672 Köln
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Пятница23:00 - 00:00
Суббота00:00 - 06:00
Воскресенье00:00 - 06:00