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Diamonds в Кёльне

Diamonds

О месте

Многоуровневое пространство с VIP-ложами позволяет гостям наблюдать за шоу с высоты. Дизайн в темных тонах с кристаллами создает ощущение закрытого ювелирного салона. Музыкальная программа включает качественный R&B, вокальный хаус и выступления международных артистов.

Особенности

DJ сеты
Вино и пиво
Полный бар
Бронирование столов
Парковка
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Посадочные места

Контакты

Hohenzollernring 90, 50672 Köln
+491785173273

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Четверг23:00 - 05:00
Пятница23:00 - 05:00
Суббота23:00 - 05:00
Контакты
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