Diamonds в Кёльне
О месте
Многоуровневое пространство с VIP-ложами позволяет гостям наблюдать за шоу с высоты. Дизайн в темных тонах с кристаллами создает ощущение закрытого ювелирного салона. Музыкальная программа включает качественный R&B, вокальный хаус и выступления международных артистов.
Особенности
DJ сеты
Вино и пиво
Полный бар
Бронирование столов
Парковка
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Посадочные места
Контакты
Hohenzollernring 90, 50672 Köln
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Четверг23:00 - 05:00
Пятница23:00 - 05:00
Суббота23:00 - 05:00