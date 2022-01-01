Toddy Tapper в Кёльне
О месте
Концепция заведения строится вокруг использования экзотических специй, азиатских нот и редких сортов алкоголя, таких как арак. Каждое посещение превращается в исследование новых вкусовых сочетаний, которые сложно найти в других местах Германии. Дизайн бара сочетает в себе элегантность и игривость, что делает его популярным как для свиданий, так и для встреч с друзьями.
Особенности
Терраса
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Коктейльная карта
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Контакты
Schillingstraße 27, 50670 Köln
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник18:00 - 00:00
Вторник18:00 - 00:00
Среда18:00 - 00:00
Четверг18:00 - 00:00
Пятница18:00 - 02:00
Суббота18:00 - 02:00
Воскресенье16:00 - 22:00