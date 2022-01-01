Toddy Tapper в Кёльне

О месте

Концепция заведения строится вокруг использования экзотических специй, азиатских нот и редких сортов алкоголя, таких как арак. Каждое посещение превращается в исследование новых вкусовых сочетаний, которые сложно найти в других местах Германии. Дизайн бара сочетает в себе элегантность и игривость, что делает его популярным как для свиданий, так и для встреч с друзьями.