Ona Mor в Кёльне

О месте

Камерное пространство с темным деревом и приглушенной подсветкой настраивает на атмосферу таинственности и эксклюзивности. Владельцы заведения уделяют маниакальное внимание деталям: от формы льда до идеальной температуры подачи стекла. Барная карта меняется сезонно, предлагая гостям уникальные сочетания ингредиентов премиум-класса со всего мира.