Ona Mor в Кёльне
О месте
Камерное пространство с темным деревом и приглушенной подсветкой настраивает на атмосферу таинственности и эксклюзивности. Владельцы заведения уделяют маниакальное внимание деталям: от формы льда до идеальной температуры подачи стекла. Барная карта меняется сезонно, предлагая гостям уникальные сочетания ингредиентов премиум-класса со всего мира.
Особенности
Живая музыка
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Вино и пиво
Коктейльная карта
Полный бар
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Контакты
Roonstraße 94, 50674 Köln
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник20:00 - 00:00
Среда20:00 - 00:00
Четверг20:00 - 00:00
Пятница20:00 - 02:00
Суббота20:00 - 02:00
Воскресенье20:00 - 00:00