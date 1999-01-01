Spirits в Кёльне

О месте

Этот легендарный коктейль-бар, открытый в 1999 году, считается одним из столпов ночной жизни города и регулярно получает награды за качество миксологии. Интерьер выполнен в стиле классического спикизи с приглушенным светом и уютными кожаными креслами, создающими атмосферу приватности. Бармены могут создать персональный напиток на основе ваших предпочтений, даже если его нет в меню.