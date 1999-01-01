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Spirits в Кёльне

Spirits

О месте

Этот легендарный коктейль-бар, открытый в 1999 году, считается одним из столпов ночной жизни города и регулярно получает награды за качество миксологии. Интерьер выполнен в стиле классического спикизи с приглушенным светом и уютными кожаными креслами, создающими атмосферу приватности. Бармены могут создать персональный напиток на основе ваших предпочтений, даже если его нет в меню.

Особенности

Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Живая музыка
Вино и пиво
Коктейльная карта
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка

Контакты

Engelbertstraße 63, 50674 Köln
+4922120538044

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник18:00 - 01:00
Вторник18:00 - 01:00
Среда18:00 - 01:00
Четверг18:00 - 01:00
Пятница18:00 - 03:00
Суббота18:00 - 03:00
Контакты
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