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Rautenstrauch-Joest-Museum в Кёльне

Rautenstrauch-Joest-Museum

О месте

Этот этнологический музей посвящён культурам народов мира и предлагает уникальный взгляд на разнообразие человеческого опыта. Экспонаты включают предметы быта, одежду и жилища, отражающие жизнь различных сообществ. Музей был основан на основе частной коллекции Вильгельма Йоста и сейчас занимает современное здание, открытое в 2010 году.

Контакты

Cäcilienstraße 29-33, 50676 Köln
+4922122131356

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Вторник10:00 - 18:00
Среда10:00 - 18:00
Четверг10:00 - 20:00
Пятница10:00 - 18:00
Суббота10:00 - 18:00
Воскресенье10:00 - 18:00
Контакты
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