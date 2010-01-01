Rautenstrauch-Joest-Museum в Кёльне
О месте
Этот этнологический музей посвящён культурам народов мира и предлагает уникальный взгляд на разнообразие человеческого опыта. Экспонаты включают предметы быта, одежду и жилища, отражающие жизнь различных сообществ. Музей был основан на основе частной коллекции Вильгельма Йоста и сейчас занимает современное здание, открытое в 2010 году.
Контакты
Cäcilienstraße 29-33, 50676 Köln
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Вторник10:00 - 18:00
Среда10:00 - 18:00
Четверг10:00 - 20:00
Пятница10:00 - 18:00
Суббота10:00 - 18:00
Воскресенье10:00 - 18:00