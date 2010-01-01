Rautenstrauch-Joest-Museum в Кёльне

О месте

Этот этнологический музей посвящён культурам народов мира и предлагает уникальный взгляд на разнообразие человеческого опыта. Экспонаты включают предметы быта, одежду и жилища, отражающие жизнь различных сообществ. Музей был основан на основе частной коллекции Вильгельма Йоста и сейчас занимает современное здание, открытое в 2010 году.