Dufthaus 4711 в Кёльне

О месте

Здесь можно приобрести продукцию бренда 4711, а на втором этаже расположен небольшой музей, посвященный истории марки. Глокеншпиль (колокольный звон): На фасаде здания установлены колокола, которые каждый час (с 9:00 до 19:00) исполняют мелодии, такие как «Марсельеза», в сопровождении движущихся фигурок.