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Dufthaus 4711 в Кёльне

Dufthaus 4711

О месте

Здесь можно приобрести продукцию бренда 4711, а на втором этаже расположен небольшой музей, посвященный истории марки. Глокеншпиль (колокольный звон): На фасаде здания установлены колокола, которые каждый час (с 9:00 до 19:00) исполняют мелодии, такие как «Марсельеза», в сопровождении движущихся фигурок.

Контакты

Glockengasse 4, 50667 Köln
+4922127099911

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник09:30 - 18:30
Вторник09:30 - 18:30
Среда09:30 - 18:30
Четверг09:30 - 18:30
Пятница09:30 - 18:30
Суббота09:30 - 18:00
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