Dufthaus 4711 в Кёльне
О месте
Здесь можно приобрести продукцию бренда 4711, а на втором этаже расположен небольшой музей, посвященный истории марки. Глокеншпиль (колокольный звон): На фасаде здания установлены колокола, которые каждый час (с 9:00 до 19:00) исполняют мелодии, такие как «Марсельеза», в сопровождении движущихся фигурок.
Контакты
Glockengasse 4, 50667 Köln
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник09:30 - 18:30
Вторник09:30 - 18:30
Среда09:30 - 18:30
Четверг09:30 - 18:30
Пятница09:30 - 18:30
Суббота09:30 - 18:00