Kölner Dom в Кёльне

О месте

Самая посещаемая достопримечательность Германии и шедевр готической архитектуры. Что посмотреть внутри: Рака Трех Волхвов (Dreikönigsschrein): самый большой реликварий в Западной Европе. Миланская Мадонна: статуя XIII века, одна из немногих сохранившихся от старого собора. Крест Геро (Gero-Kreuz): старейшее из сохранившихся монументальных распятий в Европе (ок. 976 г.). Витражи: знаменитое современное «пиксельное» окно Герхарда Рихтера.