Kölner Dom в Кёльне
О месте
Самая посещаемая достопримечательность Германии и шедевр готической архитектуры. Что посмотреть внутри: Рака Трех Волхвов (Dreikönigsschrein): самый большой реликварий в Западной Европе. Миланская Мадонна: статуя XIII века, одна из немногих сохранившихся от старого собора. Крест Геро (Gero-Kreuz): старейшее из сохранившихся монументальных распятий в Европе (ок. 976 г.). Витражи: знаменитое современное «пиксельное» окно Герхарда Рихтера.
Контакты
Domkloster 4, 50667 Köln
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник06:00 - 20:00
Вторник06:00 - 20:00
Среда06:00 - 20:00
Четверг06:00 - 20:00
Пятница06:00 - 20:00
Суббота06:00 - 20:00
Воскресенье06:00 - 20:00