Basilika St. Gereon в Кёльне

О месте

Романская церковь, построенная на месте кладбища в 380 году нашей эры. Она знаменита своим уникальным десятиугольным куполом овальной формы, сохранившимся со времен Римской империи. В 1920 году церковь получила статус малой базилики. Интерьер украшен средневековыми мозаиками, фресками и древними артефактами