Мы используем файлы cookie, чтобы улучшать работу сайта, персонализировать контент и анализировать трафик. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с нашей Политикой в отношении файлов cookie.

Профиль
EN

Basilika St. Gereon в Кёльне

Basilika St. Gereon

О месте

Романская церковь, построенная на месте кладбища в 380 году нашей эры. Она знаменита своим уникальным десятиугольным куполом овальной формы, сохранившимся со времен Римской империи. В 1920 году церковь получила статус малой базилики. Интерьер украшен средневековыми мозаиками, фресками и древними артефактами

Контакты

Gereonskloster 2, 50670 Köln
+4922129240565

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник10:00 - 18:00
Вторник10:00 - 18:00
Среда10:00 - 18:00
Четверг10:00 - 18:00
Пятница10:00 - 18:00
Суббота10:00 - 18:00
Воскресенье10:00 - 18:00
Контакты
InstagramTelegramWhatsApp
INFO@VERSENTLY.COM