Basilika St. Gereon в Кёльне
О месте
Романская церковь, построенная на месте кладбища в 380 году нашей эры. Она знаменита своим уникальным десятиугольным куполом овальной формы, сохранившимся со времен Римской империи. В 1920 году церковь получила статус малой базилики. Интерьер украшен средневековыми мозаиками, фресками и древними артефактами
Контакты
Gereonskloster 2, 50670 Köln
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник10:00 - 18:00
Вторник10:00 - 18:00
Среда10:00 - 18:00
Четверг10:00 - 18:00
Пятница10:00 - 18:00
Суббота10:00 - 18:00
Воскресенье10:00 - 18:00