Glashaus Restaurant в Кёльне

О месте

Ресторан при отеле Hyatt Regency, который знаменит своим потрясающим видом на Кёльнский собор через стеклянный фасад. Кухня здесь представляет собой элегантный микс международных хитов и современной европейской классики. Интерьер светлый и просторный, что делает его популярным местом для воскресных бранчей и романтических ужинов. Высокий уровень комфорта соответствуют стандартам пятизвездочного отеля.