Glashaus Restaurant в Кёльне
О месте
Ресторан при отеле Hyatt Regency, который знаменит своим потрясающим видом на Кёльнский собор через стеклянный фасад. Кухня здесь представляет собой элегантный микс международных хитов и современной европейской классики. Интерьер светлый и просторный, что делает его популярным местом для воскресных бранчей и романтических ужинов. Высокий уровень комфорта соответствуют стандартам пятизвездочного отеля.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Контакты
Kennedy-Ufer 2a, 50679 Köln
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник06:00 - 22:00
Вторник06:00 - 22:00
Среда06:00 - 22:00
Четверг06:00 - 22:00
Пятница06:00 - 22:00
Суббота06:00 - 22:00
Воскресенье06:00 - 15:30