Phaedra в Кёльне

О месте

Ресторан греческой кухни, который полностью разрушает стереотипы о простых тавернах. Владелец и шеф-повар создали пространство, где традиционные балканские и средиземноморские вкусы представлены в формате высокой кухни. Лаконичный интерьер с элементами натурального камня и дерева создает спокойную, почти медитативную обстановку для ужина.