Phaedra в Кёльне
О месте
Ресторан греческой кухни, который полностью разрушает стереотипы о простых тавернах. Владелец и шеф-повар создали пространство, где традиционные балканские и средиземноморские вкусы представлены в формате высокой кухни. Лаконичный интерьер с элементами натурального камня и дерева создает спокойную, почти медитативную обстановку для ужина.
Особенности
Посадочные места
Терраса
Винная карта
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Вегетарианские блюда
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Можно с животными
Контакты
Elsaßstraße 30, 50677 Köln
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Среда17:30 - 00:00
Четверг17:30 - 00:00
Пятница17:30 - 00:00
Суббота16:00 - 00:00
Воскресенье17:30 - 00:00