Le Moissonnier Bistro в Кёльне

О месте

Меню наполнено аутентичными французскими вкусами, от классических паштетов до сложных мясных блюд в густых соусах. Интерьер в стиле ар-деко с обилием зеркал и тесного расположения столиков переносит гостей прямиком в сердце Парижа. Это место притягивает истинных гурманов, которые ценят душевность общения не меньше, чем мастерство исполнения блюд.