Le Moissonnier Bistro в Кёльне
О месте
Меню наполнено аутентичными французскими вкусами, от классических паштетов до сложных мясных блюд в густых соусах. Интерьер в стиле ар-деко с обилием зеркал и тесного расположения столиков переносит гостей прямиком в сердце Парижа. Это место притягивает истинных гурманов, которые ценят душевность общения не меньше, чем мастерство исполнения блюд.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Вино и пиво
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Контакты
Krefelder Str. 25, 50670 Köln
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Вторник12:00 - 16:30
Среда12:00 - 16:30
Четверг12:00 - 16:30
Пятница12:00 - 00:00
Суббота12:00 - 17:30