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Peters Brauhaus в Кёльне

Peters Brauhaus

О месте

Внутри вас ждут уютные залы с витражами и росписями, рассказывающими историю пивоварения в регионе. Меню предлагает большой выбор мясных специалитетов и сезонных блюд, приготовленных по старинным рецептам. Это отличное место для больших компаний и тех, кто ищет «тот самый» вкус

Особенности

Посадочные места
Терраса
Apple Pay / Google Pay
Принимают карты
Наличные
Веганские блюда
Винная карта
Вино и пиво
Полный бар
Бронирование столов
Парковка
Можно с животными

Контакты

Mühlengasse 1, 50667 Köln
+492212573950

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник11:30 - 23:00
Вторник11:30 - 23:00
Среда11:30 - 23:00
Четверг11:30 - 23:00
Пятница11:30 - 00:00
Суббота11:30 - 00:00
Воскресенье11:30 - 21:30
Контакты
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