Peters Brauhaus в Кёльне

О месте

Внутри вас ждут уютные залы с витражами и росписями, рассказывающими историю пивоварения в регионе. Меню предлагает большой выбор мясных специалитетов и сезонных блюд, приготовленных по старинным рецептам. Это отличное место для больших компаний и тех, кто ищет «тот самый» вкус