Peters Brauhaus в Кёльне
О месте
Внутри вас ждут уютные залы с витражами и росписями, рассказывающими историю пивоварения в регионе. Меню предлагает большой выбор мясных специалитетов и сезонных блюд, приготовленных по старинным рецептам. Это отличное место для больших компаний и тех, кто ищет «тот самый» вкус
Особенности
Посадочные места
Терраса
Apple Pay / Google Pay
Принимают карты
Наличные
Веганские блюда
Винная карта
Вино и пиво
Полный бар
Бронирование столов
Парковка
Можно с животными
Контакты
Mühlengasse 1, 50667 Köln
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник11:30 - 23:00
Вторник11:30 - 23:00
Среда11:30 - 23:00
Четверг11:30 - 23:00
Пятница11:30 - 00:00
Суббота11:30 - 00:00
Воскресенье11:30 - 21:30