Ox & Klee в Кёльне
О месте
Концепция шеф-повара Даниэля Готтшлиха под названием «Искусство вкуса» фокусируется на шести основных вкусовых ощущениях. Гостям предлагают дегустационные меню с видом на гавань и Рейн.
Особенности
Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Вино и пиво
Коктейльная карта
Полный бар
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Контакты
Im Zollhafen 18, 50678 Köln
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Среда18:30 - 00:00
Четверг18:30 - 00:00
Пятница18:30 - 00:00
Суббота18:30 - 00:00