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Ox & Klee в Кёльне

Ox & Klee

О месте

Концепция шеф-повара Даниэля Готтшлиха под названием «Искусство вкуса» фокусируется на шести основных вкусовых ощущениях. Гостям предлагают дегустационные меню с видом на гавань и Рейн.

Особенности

Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Вино и пиво
Коктейльная карта
Полный бар
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка

Контакты

Im Zollhafen 18, 50678 Köln
+491703284835

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Среда18:30 - 00:00
Четверг18:30 - 00:00
Пятница18:30 - 00:00
Суббота18:30 - 00:00
Контакты
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