Мы используем файлы cookie, чтобы улучшать работу сайта, персонализировать контент и анализировать трафик. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с нашей Политикой в отношении файлов cookie.

Профиль
EN

Maximilian Lorenz в Кёльне

Maximilian Lorenz

О месте

Здесь предлагают два типа меню: «Никогда не забывай свои корни» с акцентом на региональные продукты и «Вдохновение» с более смелыми мировыми сочетаниями. Интерьер заведения выполнен в элегантном современном стиле. Особое внимание здесь уделяют винному сопровождению. Это место идеально подходит для тех, кто хочет увидеть «новую немецкую кухню» в её лучшем проявлении.

Особенности

Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Вино и пиво
Wi-Fi
Бронирование столов
Парковка
Можно с животными

Контакты

Johannisstraße 64, 50668 Köln
+49221988161010

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Вторник18:00 - 22:00
Среда18:00 - 22:00
Четверг18:00 - 22:00
Контакты
InstagramTelegramWhatsApp
INFO@VERSENTLY.COM