Maximilian Lorenz в Кёльне
О месте
Здесь предлагают два типа меню: «Никогда не забывай свои корни» с акцентом на региональные продукты и «Вдохновение» с более смелыми мировыми сочетаниями. Интерьер заведения выполнен в элегантном современном стиле. Особое внимание здесь уделяют винному сопровождению. Это место идеально подходит для тех, кто хочет увидеть «новую немецкую кухню» в её лучшем проявлении.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Вино и пиво
Wi-Fi
Бронирование столов
Парковка
Можно с животными
Контакты
Johannisstraße 64, 50668 Köln
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Вторник18:00 - 22:00
Среда18:00 - 22:00
Четверг18:00 - 22:00