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Sahila - The Restaurant в Кёльне

Sahila - The Restaurant

О месте

Этот проект шеф-повара Юлии Комп стал отражением её кругосветного путешествия и страсти к восточным ароматам. Меню ресторана — это увлекательная карта мира, где традиционные марокканские, ливанские или индийские мотивы облачены в форму Fine Dining. Интерьер выполнен в теплых тонах с элементами восточного декора, что создает очень уютную и в то же время статусную обстановку.

Особенности

Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Вино и пиво
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка

Контакты

Kämmergasse 18, 50676 Köln
+49221247238

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Среда18:30 - 00:00
Четверг12:30 - 00:00
Пятница18:30 - 00:00
Суббота12:30 - 00:00
Контакты
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