Sahila - The Restaurant в Кёльне

О месте

Этот проект шеф-повара Юлии Комп стал отражением её кругосветного путешествия и страсти к восточным ароматам. Меню ресторана — это увлекательная карта мира, где традиционные марокканские, ливанские или индийские мотивы облачены в форму Fine Dining. Интерьер выполнен в теплых тонах с элементами восточного декора, что создает очень уютную и в то же время статусную обстановку.