Taku в Кёльне
О месте
Этот ресторан является лучшим представителем азиатского фьюжна в Кёльне. Шеф-повар виртуозно комбинирует японские, китайские и вьетнамские традиции с современными европейскими техниками приготовления. В меню преобладают морепродукты высшего качества и экзотические специи. Лаконичный восточный дизайн интерьера настраивает на спокойный лад и позволяет полностью сосредоточиться на гастрономическом опыте.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Вегетарианские блюда
Вино и пиво
Коктейльная карта
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Контакты
Trankgasse 5, 50667 Köln
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Вторник18:30 - 21:30
Среда18:30 - 21:30
Четверг18:30 - 21:30
Пятница18:30 - 21:30
Суббота18:30 - 21:30