Taku в Кёльне

О месте

Этот ресторан является лучшим представителем азиатского фьюжна в Кёльне. Шеф-повар виртуозно комбинирует японские, китайские и вьетнамские традиции с современными европейскими техниками приготовления. В меню преобладают морепродукты высшего качества и экзотические специи. Лаконичный восточный дизайн интерьера настраивает на спокойный лад и позволяет полностью сосредоточиться на гастрономическом опыте.