Hanse Stube в Кёльне

О месте

Этот ресторан, известный как «гостиная Кёльна», уже более полувека остается оплотом элегантности и классического гостеприимства. Здесь свято чтут традиции французской кухни, дополняя их лучшими сезонными продуктами из региона Северный Рейн-Вестфалия. Одной из главных особенностей является подача блюд «на серебре».Обширная винная карта включает в себя как великие шато Франции, так и лучшие немецкие рислинги от частных виноделен.