Hanse Stube в Кёльне
О месте
Этот ресторан, известный как «гостиная Кёльна», уже более полувека остается оплотом элегантности и классического гостеприимства. Здесь свято чтут традиции французской кухни, дополняя их лучшими сезонными продуктами из региона Северный Рейн-Вестфалия. Одной из главных особенностей является подача блюд «на серебре».Обширная винная карта включает в себя как великие шато Франции, так и лучшие немецкие рислинги от частных виноделен.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Вино и пиво
Коктейльная карта
Полный бар
Вегетарианские блюда
Веганские блюда
Wi-Fi
Бронирование столов
Парковка
Контакты
Trankgasse 1, 50667 Köln
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник12:00 - 22:00
Вторник12:00 - 22:00
Среда12:00 - 22:00
Четверг12:00 - 22:00
Пятница12:00 - 22:00
Суббота12:00 - 22:00
Воскресенье12:00 - 22:00