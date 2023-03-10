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Аренда элитных авто в Кёльн

Премиальный автомобиль обеспечивает комфортное передвижение по Кёльну и удобные поездки в другие города Германии. Элегантная машина подойдет для деловой программы, мероприятий, трансферов и индивидуальных маршрутов по региону.

Что мы предлагаем

Кёльн удобен не только для перемещений внутри города. Его расположение позволяет использовать автомобиль для деловых маршрутов по Северному Рейну-Вестфалии, поездок в соседние города и продолжительных европейских направлений.

  • Для насыщенного рабочего дня практичным выбором станет представительский седан, который одинаково уместен у делового центра, отеля или выставочной площадки.
  • Porsche Taycan и другие современные performance-модели подойдут тем, кто хочет совместить деловую поездку с удовольствием от вождения.
  • Для маршрутов по региону можно выбрать просторный SUV или воспользоваться услугами водителя, если за один день необходимо посетить несколько городов.

Суперкары
Суперкары
Бизнес-класс
Бизнес-класс
Премиум внедорожники
Премиум внедорожники
Личный водитель
Личный водитель

Свяжитесь с нами любым удобным способом

Через сайт, телефон или мессенджер, или через мобильное приложение с личным менеджером Lifestyle.

Персональный менеджер поможет вам

Ваш персональный менеджер поможет выбрать идеальный автомобиль, учитывая ваши пожелания и цель аренды.

Доставка

Мы доставим автомобиль в удобное для вас место, будь то ваш дом, офис или аэропорт.

Оплата

Оплата возможна онлайн или при получении автомобиля, а также через безопасные платёжные системы.

Преимущества работы с нами

Эксклюзивный выбор автомобилей
Только лучшие модели роскошных и спортивных автомобилей, доступных на рынке.
Опыт
Наша команда успешно работает с клиентами премиум-сегмента более 5 лет.
Надежность
Все автомобили проходят регулярное техническое обслуживание и находятся в идеальном состоянии.
Конфиденциальность
Ваши данные и запросы обрабатываются с максимальной конфиденциальностью.

Услуги с водителем

Профессиональный водитель позволяет сделать транспортную часть делового или личного дня практически незаметной. Автомобиль может использоваться как для отдельных поездок, так и в формате постоянного сопровождения.

  • Организация перемещений между офисами, выставочными площадками и отелями.
  • Автомобиль с водителем доступен для вечерних мероприятий и деловых программ с несколькими точками.
  • Для поездок по региону можно заранее согласовать продолжительность сопровождения и необходимые остановки.

Дополнительные услуги

Для отдельных поездок автомобиль можно дополнить сервисами, связанными с культурной программой, мероприятиями и деловыми задачами. Формат подбирается под продолжительность маршрута и характер визита.

  • Индивидуальные автомобильные маршруты с локальным сопровождением и посещением малоизвестных мест региона.
  • Премиальные автомобили для выставок, презентаций, fashion-съёмок и других профессиональных проектов.
  • Организация транспортной поддержки для клиентов, посещающих несколько мероприятий в рамках одной деловой поездки.

Гарантия вашего комфорта и безопасности

Техническая надежность автомобиля контролируется на постоянной основе. Регулярное обслуживание и проверки перед арендой позволяют поддерживать стабильное качество автопарка, а услуги с водителем выполняются профессионалами с соответствующим опытом.

Аренда для особых случаев

Сдержанная элегантность особенно уместна, когда автомобиль становится частью важного события.

  • Вечера в концертных залах, театрах и культурных пространствах.
  • Представительские поездки во время крупных выставок и деловых мероприятий.
  • Частные ужины и торжества в загородных резиденциях.
  • Автомобиль для особого случая, где важны комфорт и безупречный внешний вид.

Премиальный транспорт помогает сохранить правильный ритм события без лишних организационных деталей.

Контакты
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