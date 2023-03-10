Аренда яхты в Кёльн

Яхты для особых случаев

Водные прогулки задают более спокойный ритм, чем городская площадка, и позволяют провести событие без постоянного ощущения спешки. Пространство на борту можно адаптировать под формат встречи и количество гостей.

Винные и гастрономические вечера — дегустация с подбором блюд и напитков, рассчитанная на небольшой круг гостей.

Вечер после фестиваля или концерта — продолжение культурной программы на борту с приватной атмосферой, напитками и лёгкой кухней.

Семейные юбилеи — праздничный обед или ужин, который можно совместить с прогулкой по Рейну и панорамой города.

Река превращает знакомую праздничную программу в более спокойное и личное путешествие.