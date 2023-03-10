Аренда яхты в Кёльн
Рейн задаёт более спокойный ритм и открывает город с непривычной перспективы. Частная прогулка на яхте превращается в возможность провести вечер красиво, отметить особый момент или просто сменить привычную обстановку.
Что мы предлагаем
Кёльн открывает сразу несколько вариантов для яхтенной прогулки, от спокойного дневного маршрута до вечера с ужином и видом на городскую панораму.
- Выбор судов для коротких прогулок по Рейну и более продолжительных маршрутов за пределами города.
- Дневные программы с обедом, напитками и возможностью сделать несколько остановок по пути.
- Пространства на борту для деловых встреч, небольших корпоративных мероприятий и частных приёмов.
- Вечерние чартеры с ужином и спокойной атмосферой для компании друзей или семьи.
Продолжительность прогулки и наполнение дня определяются под конкретный повод.
Запрос
Оставьте запрос на сайте, позвоните нам или свяжитесь через мессенджер.
Персональный менеджер поможет вам
Персональный менеджер поможет выбрать подходящую яхту, учитывая ваши пожелания, количество гостей и цель аренды.
Координация
Мы координируем маршрут, бортовое обслуживание и дополнительные опции (кейтеринг, музыка, декор).
Оплата
Оплата возможна онлайн или офлайн, все детали подтверждаются в удобной для вас форме.
Преимущества работы с нами
Экипаж и обслуживание на борту
Спокойный вечер на воде особенно хорош, когда ничего не приходится организовывать самостоятельно. Команда остаётся рядом ровно настолько, насколько это нужно, чтобы ужин, разговоры и прогулка проходили легко и красиво.
- На борту можно устроить неторопливый ужин с заранее подобранными блюдами и напитками.
- Во время прогулки поддерживается приятная атмосфера для общения, музыки и отдыха без излишнего внимания со стороны персонала.
- Для частных мероприятий палуба и зоны отдыха заранее подготавливаются под количество гостей и настроение вечера.
Дополнительные услуги
Камерный формат особенно хорошо раскрывается, когда всё необходимое для вечера подготовлено заранее. Можно сделать акцент на ужине, музыке, декоре или просто создать красивое пространство для общения без лишней программы.
- Сервировка с индивидуальным подбором посуды, текстиля и декоративных элементов.
- Создание индивидуального сета авторских десертов от концептуального кондитера.
- Акустическое музыкальное сопровождение для ужина или небольшого мероприятия.
- Организация дегустации вин или других напитков непосредственно на борту.
Маршруты и направления
Рейн задаёт основной ритм яхтенных прогулок из Кёльна. Короткий маршрут проходит вдоль собора и старого города, а при достаточном времени можно уйти южнее, к историческим городкам и более выразительным пейзажам долины Рейна.
- Кёльнский собор — Старый город — Райнаухафен — городской маршрут между исторической архитектурой и современной набережной.
- Южное направление по Рейну — спокойный выход от центра к менее плотной городской застройке.
- Цонс — более продолжительная прогулка к средневековому городку на берегу реки.
- Семигорье — дальний маршрут в сторону холмистых пейзажей Рейнской долины.
Яхты для особых случаев
Водные прогулки задают более спокойный ритм, чем городская площадка, и позволяют провести событие без постоянного ощущения спешки. Пространство на борту можно адаптировать под формат встречи и количество гостей.
- Винные и гастрономические вечера — дегустация с подбором блюд и напитков, рассчитанная на небольшой круг гостей.
- Вечер после фестиваля или концерта — продолжение культурной программы на борту с приватной атмосферой, напитками и лёгкой кухней.
- Семейные юбилеи — праздничный обед или ужин, который можно совместить с прогулкой по Рейну и панорамой города.
Река превращает знакомую праздничную программу в более спокойное и личное путешествие.