Chateau Motel в Копенгагене
О месте
Единственный 4-этажный ночной клуб в Копенгагене.В ночном клубе есть что-то для каждого, независимо от того, хотите ли вы танцевать всю ночь напролет или хотите спокойно потягить коктейли, это не имеет значения, так как каждый этаж имеет свой собственный музыкальный профиль.
Особенности
Коктейльная карта
Полный бар
Бронирование столов
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
DJ сеты
Контакты
Knabrostræde 3, 1210 København
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Четверг18:00 - 05:00
Пятница19:00 - 05:00
Суббота19:00 - 05:00